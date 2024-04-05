Такі явища можуть посилитися: звідки в Україні взявся пил із Сахари

Хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла до України аномально високі температури повітря, останніми днями захопила ще пил із Сахари. Наслідки таких мандрів сахарського піску українці могли спостерігати 2 квітня. І це ще не все, адже пил із Сахари знову накриє українські міста у неділю, 7 квітня.

На думку координатора Української кліматичної мережі Миколи Рябика, яку він висловив 24 Каналу, сприятлива тепла погода призвела до підняття пилу у верхні шари атмосфери. Внаслідок того, що вітрові потоки рухалися в наш бік, він дійшов до України.

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"Фактично суха і тепла погода сприяла тому, що ця пилова маса перенеслася на наші українські міста. Таким чином ми побачили її вживу і зрозуміли, як це – жити в такому середовищі, як, наприклад, на Півночі Африки", – сказав Микола Рябика.

Глобальна зміна клімату торкається всіх без винятку країн. Це підвищення середніх температурних показників. Очевидно, температура впливає на рослинний і тваринний світ, відображається і на людському житті.

Людський фактор вплинув на клімат

Часто зміна клімату несе за собою непередбачувані наслідки: одного дня ми можемо побачити пилову бурю, як це нещодавно трапилося, іншого дня – дуже сильний вітер. А через місяць, можливо, сильні дощі або вітровали.

Ці погодні умови будуть впливати на нас і далі, якщо ми будемо продовжувати вести звичний нам спосіб життя і нічого для цього не робити.

Людська природа протидіє цьому всьому, оскільки є трішки лінивою. Ми звикли рухатися протореним шляхом, використовуючи природні ресурси, які в нас є: ліси, викопне паливо. Всі вже звикли їздити на автомобілях і, відповідно, цей спосіб життя глобальний. Він впливає на нашу планету, а це призводить до посилення кліматичних змін,

– зауважив координатор Української кліматичної мережі.

Майже чи не щомісяця у нас відбуваються температурні рекорди. Але це не означає, що на всій території планети стане водночас дуже тепло. Це якраз означає, що погодні умови дійсно характеризуються непередбачуваністю: вони можуть проявитися як підвищенням температури, так і навпаки – призвести до похолодання або до інших проявів, яких могло не бути до цього на тому чи іншому клаптику нашої планети.

Клімат змінюватиметься і далі

За прогнозами синоптиків та спеціалістів, в кліматі очікуються значно потужніші зміни. Можна чітко констатувати, що останнє десятиліття стало одним із найтепліших за весь період спостережень.

Також із кожним роком все більше проявляються стихійні метеорологічні явища, які впливають на нашу планету. Або, наприклад, пил, який перенісся на нашу територію. Він міг проявлятися і раніше, але не так часто або не так активно,

– підсумував Рябика.

Що робити, якщо пил із Сахари повернеться