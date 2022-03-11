З таким світ ще не стикався, – Кошарна про працівників-заручників Чорнобильської АЕС

Окупанти продовжують тримати у заручниках персонал Чорнобильської атомної електростанції. Подібного інциденту ще не було у світовій практиці АЕС.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна. За її словами, важко сказати, що там зараз відбувається.

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Кошарна: Воєнні не розуміють рівня небезпеки

Кошарна зауважила, що досі ні в кого немає жодного зв'язку з працівниками станції. Ба більше, немає навіть у Держінспекції ядерного регулювання. Там усе контролюється.

Дуже складна ситуація. З таким світ ще не стикався,

– наголосила вона.

Експертка з ядерної енергетики підкреслила, що наразі єдине, що можна точно сказати, що у зв'язку із заходом важкої техніки через територію Білорусі рівень радіації підвищили у 20 разів,

"Воєнні не розуміють рівня небезпеки перебування там. Вони без засобів захисту та дозиметрів", – сказала вона, нагадавши, що невідомо, у яких умовах перебувають працівники АЕС, які фактично під тортурами ворога.

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