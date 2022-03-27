Такий план є, – політолог вважає, що Азербайджан може скористатись і повернути Нагірний Карабах

Понад місяць в Україні триває новий етап війни, який цинічно розв'язала Росія. Бойовими діями в нашій державі може скористатися Азербайджан.

Ймовірно, держава має намір повернути Нагірний Карабах. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Ігор Чаленко.

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"Такі плани в Азербайджану є", – наголосив експерт.

Росія зараз дійсно слабка

За його словами, ця ситуація показує, що Росія кидає навіть власних партнерів ОДКБ, наприклад, Вірменію.

Зрозуміло, що далі Азербайджан дотискатиме цю ситуацію, щоб повністю взяти під контроль район Нагірного Карабаху,

– зауважив Чаленко.

Він пояснив, що Азербайджан чекав на слабкість Росії. Це підтверджує, що сьогодні держава-агресорка дійсно слабка.

"Хотілося б, аби зараз за Азербайджаном пішли інші країни – Грузія, Молдова, де все трималося на іміджі Росії, яка показує, що військово вона зовсім ніяка", – додав політолог.

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