Такого масштабу раніше не було: у багатьох регіонах Росії влада масово закуповує могили

Влада Росії вирішила забезпечити своїх громадян найнеобхіднішим. Так, вона почала масово закуповувати могили, оскільки самі росіяни не в змозі оплатити похорони.

Про масштабні закупи могил у травні свідчить портал державних закупівель Росії. Тоді з'явилась низка лотів, які передбачали організацію поховань. Причому, мовилось про абсолютно різні міста країни та дешевизну самого процесу.

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Поховання організовують нашвидкуруч

Не потрібно вгадувати, що стало причиною зростання кількості замовлень на риття могил від держави. Більше дивує той факт, що цей процес передбачений саме для тих, у кого не було родичів або ж незахищених соціальних груп. Виникає риторичне питання: а чи виплачують кошти рідним за їх "двохсотих ваньок".

Якщо говорити про цифри, то вони дуже демонстративні. Наприклад, у самому лише Хабаровському краї з'явилось замовлення на відразу 700 могил. Для порівняння, 6 років тому аналогічний контракт передбачав риття 120 могил. І що цікаво, він обійшовся державі значно дорожче. Це свідчить про те, що поховання відбуваються нашвидкуруч з максимальною економією.



На сайті закупівель з'явився лот на 700 могил у Хабаровському краї / Скриншот

Подібні "гуртові" замовлення можна спостерігати й у низці регіонів. Зокрема, Красноярську, Челябінській області, Карелії, а також Мурманську.

Тим часом креативні ритуальники з Москви вирішили трішки прокачати свій бізнес. Вони намагаються зайняти ще одну нішу. Для цього роблять акцент у своїх буклетах на соціальній допомозі на поховання. Її, нагадаємо, виплачують "ветеранам бойових дій і чинним військовослужбовцям".



У Москві закликають використовувати соціальну допомогу для поховань / Фото з телеграму "Оперативний ЗСУ"

До слова, у Росії замовлень на риття могил мало б стати значно більше. Але ж бійці "другої армії світу" залишають своїх просто на полі бою. Тож і до поховання дістаються явно не всі "двохсоті", а їх серед росіян багато.

ЗСУ знищили 31,5 тисячі окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалось відправити на той світ 31 500 російських загарбників. Відразу ж обмовимось, що ця цифра приблизна та зростає з кожним днем. А вести точну статистику просто неможливо, адже запеклі бої все ще тривають.

Крім того, у ворога стало значно менше техніки. На брухт за понад три місяці перетворили 1393 танки, 3420 бойових броньованих машин, 703 артилерійські системи, 213 РСЗВ, 96 одиниць засобів ППО, 2406 автомобілів і автоцистерн, а також 53 одиниці спеціальної техніки.

А ще на балансі ворожої армії стало на 212 літаків, 178 гелікоптерів, 559 БпЛА, 125 крилатих ракет і 13 суден менше.

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