Героїчний спротив України путінській агресії призвів до неймовірного ефекту в усьому світі. Я бачу, як змінився світ за кілька днів.

Ми всі пам'ятаємо, як неохоче європейські політики, німецькі насамперед реагували на вимоги хоч щось зробити щодо Путіна.

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Солідарність з Україною – це пароль

І багато років це тривало, вони знаходили причини, щоб робити бізнес, знаходили будь-які відмовки, аби не йти на конфронтацію. І ось зараз солідарність з Україною стала якимось паролем для будь-якої нормальної людини.

Люди зрозуміли, що є речі, за які можна вмирати. Страшна ціна, яку сьогодні доводиться платити Україні – це просвітлення Заходу, що за свободу помирають люди. Вони захищають свою країну, не зважаючи на жертви й практично поодинці.

Героїзм захисників Києва та Харкова став головною темою світової преси. Те, що днями президент Сполучених Штатів розпочав своє щорічне звернення до нації з теми України під овації всіх присутніх, важко оцінити. Це неможливо було уявити. Це свідчить, що західний світ нарешті об'єднався. Такого Путін точно не очікував. Це те, що зробила героїчна Україна за кілька днів.

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Що далі робитиме Путін?

На жаль, тут добрих прогнозів давати не можна. Треба готуватися до найгіршого. Обстріли житлових будинків у Харкові, які ми бачимо сьогодні – це безсила злість диктатора. Він зробить усе, щоб захопити Харків та Київ за будь-яку ціну. Це означає, що ми можемо побачити продовження злочинів у індустріальному масштабі.

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Як людина я не хочу в це вірити, але як аналітик я вважаю, щоПитання, чи готові будуть його генерали продовжувати ці злочини, розуміючи, що відплата неминуча.

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