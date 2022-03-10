Такого у світі ніхто не пригадує, ми на межі, – Садовий

Попри те, що російські загарбники вторглись в нашу країну та продовжують бомбити мирні міста – наша держава продовжує функціонувати, наскільки це можливо. Зокрема досі є газ, світло, вода.

Про це заявив в ефірі 24 каналу міський голова Львова Андрій Садовий. Він зауважив, що не дивлячись на такий складний час для країни – усе добре організовано.

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У нас все працює

Такого у світі ніхто не пригадує. Коли приїжджають міжнародні журналісти й бачать, як все працює, то не розуміють. Кажуть, якби таке відбувалось у будь-якій країні світу – вже була б катастрофа, а в нас все працює. Однак ми справді на межі,

– зазначив Садовий.

Приймати людей – наш обов'язок

Водночас він наголосив, що Львів та область продовжить приймати всіх, хто цього потребує. Оскільки це наш обов’язок.

"Коли бачу, що коїться в Маріуполі, то розумію – нам треба стиснути зуби й добре робити нашу роботу, оскільки містам, які зараз під бомбардуванням – найважче", – підкреслив Садовий.

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