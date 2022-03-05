Такої кількості пасажирів наш вокзал ще не бачив, – Садовий про біженців

Українці продовжують тікати від війни на західні регіони країни або навіть за кордон. Лише через львівський вокзал щодня проходить в середньому 30 – 40 тисяч людей.

Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив у своєму телеграм-каналі.

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За його словами, хтось чекає на потяг до Польщі, хтось автобусом добирається до кордону, ще частина залишаються у Львові.

Такої кількості пасажирі наш вокзал ще не бачив. Але в біді ми не залишимо нікого! Це наші люди. Це наша війна. І перемога теж буде нашою,

– заявив Садовий.

Десятки організацій і сотні волонтерів працюють на вокзалі та роблять все можливе для забезпечення комфорту і порядку.

Додамо, що понад мільйон українців вимушені були поїхати лише за перший тиждень. Утім досі залишається багато інших сімей, які переїжджають як усередині країни, так і за її межами.

Куди виїжджали українці

З 1 209 976 біженців, які втекли, понад половина – перейшла до Польщі, ще 111 тисяч біженців втекли до інших європейських країн.



Куди виїжджали українці на тлі війни / Карта CNN

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