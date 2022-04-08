Такої кількості ще не евакуйовували: на Луганщині автобуси вирвалися з-під обстрілів

З Гірського на Луганщині вдалося евакуювати 640 людей. Такої кількості жителів за один коридор з міста раніше ще не вивозили.

Також вдалося вивезти людей з Рубіжного. Про це повідомив Сергій Гайдай 8 квітня.

Зверніть увагу Водіям сказали пересісти в інші автобуси: як росіяни вкрали евакуаційну колону з Мелітополя

Автобусам вдалося вирватися з Гірського, повернутися і забрати всіх, хто зібрався. Одразу 640 людей звідти ми не евакуювали жодного разу. Це жителі Гірського, Золотого та прилеглих населених пунктів,

– мовиться в повідомленні.

З Рубіжного до Дніпра також вирушили 30 жителів. Також евакуювали всіх, хто прийшов до місць зборів у Новодружеську та Привіллі. Кількість уточнюють.

Також до Рубіжного доставили гуманітарний вантаж. З підвалів Сєвєродонецька та Лисичанська врятували 8 інвалідів.

Зверніть увагу – "За детей": показали ракети, які вдарили по вокзалу Краматорська, з цинічними надписами: відео