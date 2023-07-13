Використовували у чеченських війнах: розвідка Британії назвала тактику кадирівців під Мар'їнкою

Запеклі бої продовжують точитися на Мар'їнському напрямку. У розвідці Великої Британії довідалися, якої тактики там дотримуються кадирівці.

У свіжому звіті проаналізували ситуацію поблизу Мар'їнки. А також пояснили, як вороги використовують застарілі бронемашини, щоб сунути у напрямку цього населеного пункту.

Читайте також ЗСУ суттєво підірвали наступальні та оборонні спроможності Росії, – Міноборони

Кадирівці та застарілі бронемашини

У розвідці звернули увагу на повідомлення, які почали з'являтися ще у червні. Тоді писали, що окупанти використовують застарілі бронемашини. Їх буквально начиняють кількома тоннами вибухівки. Таким чином транспортні засоби перетворюються на саморобні вибухові пристрої. У такому випадку екіпаж, швидше за все, покидає машину щойно вона вийшла на курс.

Власне, більшість епізодів використання таких СВП фіксували у районі Мар'їнки, що неподалік Донецька. Причому застосування бронемашин таким чином почалося через кілька днів після того, як кадирівці укріпили цей район. У розвідці припускають, що існує ймовірність, що чеченські найманці – першопрохідці в цій тактиці.

Кадирівці використовують цей метод не вперше

За даними розвідки Великої Британії, такий спосіб використовують ще з часів чеченських війн 1990-х років. У січні 2023 року писали, що чеченці, котрі воюють на боці України, також використовують подібні СВП.

Водночас у відомстві вважають, що цей спосіб не є ефективним. Припускають, що більшість російських СВП могли здетонувати до того, як досягли своєї цілі. Посприяли цьому протитанкові міни та прямий вогонь. Хай там як, ці СВП спричиняють сильні вибухи, кажуть у розвідці. І це, припускають у відомстві, може мати сильний психологічний вплив на тих, хто обороняється.

Тим часом у Генштабі підкреслили, що Сили оборони наступають на двох важливих напрямках. Ба більше, їм також вдається закріплюватися.

У ранковому зведенні зауважили, що наступальні операції ведуться на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На досягнутих рубежах наші військові закріплюються. Після цього завдають вогневого ураження артилерією по цілях ворога, які вдалося виявити. Крім того, здійснюються заходи контрбатарейної боротьби.