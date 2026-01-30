Гігантська загроза, – оглядач сказав, чим небезпечні російські дрони з дистанційним керуванням

Росія запускає "Шахеди" на наднизькій висоті й переходить до ручного керування. Це ускладнює виявлення цілей і роботу протиповітряної оборони над містами.

Військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі 24 Каналу пояснив, чому така тактика ускладнює виявлення дронів і роботу протиповітряної оборони. Він також сказав, що в діях Росії з'явився ще один елемент, який робить ці атаки небезпечнішими.

Чому "Шахеди" летять на наднизькій висоті?

Пехньо сказав, що сам політ на наднизькій висоті не є чимось унікальним. І Росія, і Україна намагаються вести повітряні цілі якнайнижче, бо так простіше "сховатися" за рельєфом. Коли дрон огинає місцевість і постійно зникає з радіолокаційного поля, його важче не лише виявити, а й супроводжувати.

Якщо ціль постійно маневрує і падає з поля виявлення, то виявити її стає дуже складно і спрогнозувати маршрут польоту, а відтак роботу засобів протиповітряної оборони,

– пояснив військовий оглядач.

Він додав, що в такій тактиці є проста логіка: що пізніше ціль побачили, то менше часу залишається на реакцію. Саме тому низький політ часто поєднують із іншими прийомами, щоб ускладнити перехоплення. І зараз, за його словами, Росія якраз додає до цього ще один елемент.

Ручне керування "Шахедами" через Starlink

Оглядач наголосив, що головна новизна останніх тижнів не у висоті, а в способі керування дроном. Він пояснив, що росіяни почали використовувати пряме дистанційне керування, і це змінює поведінку дрона в польоті. За його словами, коли зв'язок не приглушується засобами радіоелектронної боротьби, варіантів зупинки стає менше. У такому випадку ключовим лишається фізичне збиття, а його ускладнює саме наднизька висота.

Нове тут тільки те, що росіяни застосовують пряме управління. І це їм дозволяє історія зі старлінками. Вони не піддаються протидії засобів радіоелектронної боротьби, їх потрібно збивати фізично,

– сказав Пехньо.

Він додав, що в цих умовах вирішальним стає виявлення цілі, бо без цього перехоплення може не відбутися вчасно. Оглядач навів як приклад ситуації, коли дрони над містом з'являються раптово і так само швидко зникають. Саме в цьому і полягає найбільша небезпека такого поєднання.

Два способи протидії "Шахедам" з ручним керуванням

Пехньо підкреслив, що через низький політ і пряме керування загроза стає відчутно більшою. За його словами, складність не лише в збитті, а в тому, щоб вчасно побачити ціль і не втратити її на маршруті. Він наголосив, що останні приклади показали цю проблему максимально наочно.

Їх надзвичайно складно виявити. І це величезна насправді гігантська загроза,

– підкреслив він.

Протидія в цій ситуації має два напрямки. Перший – адміністративний, тобто спроба обмежити можливість такого керування через рішення SpaceX. Другий – фізичне збиття, але це складна задача, яка не закривається швидко. Він додав, що обидва підходи потребують часу і системної роботи, бо швидкого "чарівного" рішення немає.

