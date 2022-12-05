Тактика залякування: чому Кремль вирішив змінити "методички" пропагандистів

Останнім часом риторика російських пропагандистів дещо змінилася. Вони заговорили про колективну відповідальність та суд в Гаазі.

Безумовно, це можуть бути просто емоції та істерика, а не наслідок свідомої зміни дискурсу. Про це 24 каналу сказав російський політолог Аббас Галлямов.

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Кремль змінив стратегію

"Якщо це тренд, його можна пояснити лише одним – у Кремля з'явилася соціологія, яка показує, що абсолютно жодної віри в слова про майбутню перемогу вже немає, прихильники режиму збентежені, розгублені й в усі ці коношенковські заклинання більше не вірять", – стверджує політолог.

Відтак намагатися вселяти надію, мовляв, "скоро переможемо" – більше немає сенсу. В цій ситуації Кремль вирішив змінити стратегію.

Замість позитивних емоцій тисне на негатив, замість надії – страх, щоб у людях розбудити відчай смертника. Як щур, загнаний у куток, кидається на кішку. Щоб у росіянах, які є прихильниками режиму, прокинулась така сама емоція,

– зауважує Галлямов.

Політолог акцентує, що робити висновки на основі 2 – 3 заяв зарано. Однак з точки зору логіки в якийсь момент таке обов'язково має статися.

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"В нацистській Німеччині наприкінці 1944 на початку 1945 років, коли вже теж цілком очевидно було, що перемогою на фронті й не пахне, переможний дискурс, частка якого в пропаганді стала поступово зменшуватися, почав заміщатися ось цією енергією відчаю", – пригадує Галлямов.

Наприклад, продовжує він, тоді відбувся витік у пресу плану Моргентау, який готували американці. Він передбачав розчленування Німеччини, знищення всієї важкої промисловості країни, перетворення їх у сільськогосподарську територію й забезпечення напівголодного життя на багато десятиліть вперед. Геббельс із задоволенням ухопився за цей план, мовляв, "подивіться, що вони хочуть з нами зробити", щоб пробудити емоцію відчаю смертника.

"Авторитарний режим, що програє, рано чи пізно до цього етапу підходити. Цілком можливо, путінська Росія зараз теж уже там", – припускає політолог.

Тому сьогодні Кремль активно застосовує тактику залякування. Народ треба переконати, що здаватися – не варіант.

Зрозуміло, що важко зараз. Так, доводиться приймати серйозні рішення, хтось на війну йде, хтось надголодь живе, грошей не вистачає. Так, все погано, але навіть не думайте здаватися, тому що якщо здастеся – ось тоді й справжній кінець настане. Вони для нас приготували жах якийсь,

– пояснює Галлямов.

Насправді до якогось моменту ця тактика працює. Відомо, що у випадку Німеччини опір німців значно посилився.

"Як хтось зі свідків метафорично висловився: "Вони стали чинити опір так, ніби їм додали 30 дивізій". Радикально такий підхід не змінює ситуацію, як відомо, німцям це не дуже допомогло", – підсумував Аббас Галлямов.