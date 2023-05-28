У Талібані погрожують захопити Тегеран: на кордоні розпочалися бойові дії

На кордоні Ірану та Афганістану сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло кілька людей з обох сторін. Між бойовиками Талібану, який захопив владу в Афганістані, стався збройний конфлікт з Іраном на тлі суперечки про права на воду.

Талібан та Іран у суботу, 27 травня, обмінялися масованими перестрілками на кордоні Ісламської Республіки з Афганістаном. Унаслідок стрілянини загинули і були поранені військовослужбовці.

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Під час конфлікту використовується важке озброєння

Іранське державне інформаційне агентство IRNA процитувало заступника начальника поліції країни генерала Касема Резаї, який звинуватив талібів у відкритті вогню в суботу вранці на кордоні між іранською провінцією Систан і Белуджистан та афганською провінцією Німруз.

Агентство IRNA заявило, що Іран завдав "великих жертв і серйозних руйнувань".

Речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Абдул Нафі Такор звинуватив Іран у тому, що він першим відкрив вогонь, з точки зору Талібану. За словами Такора, внаслідок перестрілки загинуло по дві людини, по одній з кожної країни, а інші були поранені. Він описав ситуацію як таку, що зараз перебуває під контролем.

Стрілянина між Талібаном та Іраном: дивіться відео

IRNA, посилаючись на іранську поліцію, повідомило, що загинуло двоє прикордонників. Однак це число може бути більшим. Напівофіційна англомовна газета Tehran Times повідомила, що внаслідок бою загинули троє іранських прикордонників.

Агентство IRNA повідомило, що прикордонний перехід Мілак з Афганістаном, який є основним торговельним маршрутом, був закритий до подальших повідомлень через перестрілку.

Ісламський емірат Афганістан вважає діалог розумним шляхом вирішення будь-якої проблеми,

– заявив речник Міністерства оборони Афганістану.

"Виправдання війни і негативних дій не відповідає інтересам жодної зі сторін", – додав він.

Правозахисна група HalVash, яка висвітлює проблеми белуджі у переважно сунітській провінції Систан і Белуджистан, цитує місцевих жителів, які стверджують, що бойові дії відбувалися поблизу району Канг в Німрузі.

Бойові дії відбувалися поблизу району Канг в Німрузі: карта

На відео, розміщених в мережі, нібито з цього району, було чути тріск кулеметних черг вдалині. Пізніше HalVash опублікував зображення, які схожі на залишки мінометної міни, заявивши, що "використовується важке озброєння і міномети".

Пізніше на відео з HalVash було показано, як іранські війська стріляють з міномета, а також як таліби стріляють з кулеметів американського виробництва по іранській прикордонній заставі. Інші бійці Талібану пересувалися на бронетехніці, ймовірно, залишеній силами НАТО.

Іран пообіцяв не залишити атаку талібів без відповіді.

Прикордонні війська Ісламської Республіки Іран будуть рішуче реагувати на будь-яке порушення кордону і агресію, і нинішня влада Афганістану повинна понести відповідальність за свої безрозсудні дії, що суперечать міжнародним принципам,

– цитує агентство IRNA начальника іранської поліції.

Один з лідерів Талібану Абдулхамід Хорасані у відеозверненні попередив, що угруповання буде воювати проти іранців "з більшою пристрастю", ніж проти сил США.

"Ми скоро завоюємо Іран, якщо лідери Талібану дадуть зелене світло джихаду", – сказав він у зверненні.

Звернення Абдулхаміда Хорасані: дивіться відео

Що спричинило напругу між Талібаном та Іраном

Важливо зазначити, що Хорасані не обіймає офіційних посад і не висловлює точку зору Кабула. ЗМІ пишуть про те, що кілька днів тому він залишив посаду глави одного з районів провінції Пактіка (вона межує з Пакистаном, але не з Іраном).

Сутичка сталася після того, як президент Ірану Ібрагім Раїсі на початку цього місяця попередив талібів не порушувати права Ірану на воду в річці Гільменд. Зауваження Раїсі були одними з найжорсткіших у контексті довготривалих занепокоєнь щодо водних ресурсів в Ірані.

Іран звинувачує Талібан у порушенні договору 1973 року, що ті нібито обмежили потік води з річки Гільменд до іранських східних районів. Таліби відкинули ці звинувачення та відкрили вогонь по контрольно-пропускному пункту Сасолі.

За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, посуха є проблемою в Ірані вже близько 30 років. За останнє десятиліття ситуація погіршилася. Іранська метеорологічна організація заявляє, що 97% території країни зараз відчувають певний рівень посухи.

Талібан захопив Афганістан у серпні 2021 року, коли війська США і НАТО покинули країну після 20 років війни. З того часу Афганістан став найбільш репресивною країною у світі щодо жінок і дівчат, позбавивши їх практично всіх основних прав, згідно з даними ООН, голод залишається постійним.

Хоча Іран прямо не визнає уряд Талібану, він підтримує відносини з новими правителями Афганістану. Тегеран також закликав талібів дозволити жінкам і дівчатам ходити до школи.

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Талібану Амір Хан Муттакі 27 травня зустрівся з іранським послом в Афганістані, щоб обговорити права на воду в річці Гільменд.

Агентство IRNA підтвердило факт зустрічі, заявивши, що "питання між двома країнами будуть краще вирішуватися шляхом діалогу".