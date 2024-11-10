Талібан уперше візьме участь у кліматичній конференції ООН

Талібан візьме участь у кліматичній конференції Організації Об'єднаних Націй. Вона відбудеться 11 листопада в Азербайджані.

24 Канал з посиланням на дипломатичне джерело Reuters пише, що представників підконтрольного "Талібану" Національного агентства з навколишнього середовища запросив Азербайджан. Хоч там це ніяк не коментували.

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Що відомо про участь "Талібану" в конференції ООН

Представники "Талібану" візьмуть участь у великій кліматичній конференції Організації Об'єднаних Націй, яка розпочнеться наступного тижня,

– повідомило в неділю МЗС Афганістану.

Хоч держави-члени ООН не визнають "Талібан" як офіційний уряд Афганістану, проте вони зможуть брати участь у другорядних дискусіях і проводити двосторонні зустрічі.

До речі, талібів не визнають через жорсткі обмеження, які вони вводять проти жінок, з цієї ж причини вони не можуть зайняти місце в Генеральній Асамблеї ООН.

Журналісти розповіли, що конференція ООН зі зміни клімату COP29 почнеться в Азербайджані вже 11 листопада та буде однією з найважливіших міжнародних подій, у якій візьмуть участь представники "Талібану".

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Протягом останніх років "Талібан" брав участь в організованих ООН зустрічах щодо Афганістану в Катарі, а міністри "Талібану" відвідували форуми в Китаї та Центральній Азії.

Голова нацагентства Матіул Хак Халіс заявив, що делегація використає конференцію для: