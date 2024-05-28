Один з кремлівських функціонерів Дмітрій Мєдвєдєв розповів, що Росія нині досить близька до того, щоб укласти угоду про партнерство з терористичною організацією "Талібан".

Росія продовжує доводити не словами, а конкретними справами, що вона терористична країна. Цього разу пропагандистські росЗМІ повідомили, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв заявив про готовність Росії до встановлення повноформатних відносин з терористичним угрупованням "Талібан", забороненим навіть в самій Росії, передає 24 Канал.

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Терористи завжди тягнуться до терористів

Мєдвєдєв вирішив "рубати з плеча" і підійшов до питання відносин з талібами досить ґрунтовно. Він заявив, що на початку ХХІ століття Росія вважала талібів терористами, а американців – партнерами. Через 20 років все стало навпаки. Таліби знову при владі, а Росія близька до встановлення повноформатних відносин з ними.

Експрезидент Росії говорить, що "влада" Афганістану (терористи "Талібану") намагаються вести конструктивний діалог з ними. Раніше російське міністерство закордонних справ та міністерство юстиції запропонували виключити "Талібан" зі списку заборонених організацій. Також Росія надіслала запрошення талібам взяти участь у петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Крім цього, Дмітрій традиційно вирішив поексплуатувати тему "дєдов", пообіцявши позбавити світ від фашизму, який існує лише в його голові.

"Талібан" – класика тероризму