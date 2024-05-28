Мєдвєдєв назвав талібів партнерами: Росія хоче повноформатних відносин з терористами
Один з кремлівських функціонерів Дмітрій Мєдвєдєв розповів, що Росія нині досить близька до того, щоб укласти угоду про партнерство з терористичною організацією "Талібан".
Росія продовжує доводити не словами, а конкретними справами, що вона терористична країна. Цього разу пропагандистські росЗМІ повідомили, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв заявив про готовність Росії до встановлення повноформатних відносин з терористичним угрупованням "Талібан", забороненим навіть в самій Росії, передає 24 Канал.
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Терористи завжди тягнуться до терористів
Мєдвєдєв вирішив "рубати з плеча" і підійшов до питання відносин з талібами досить ґрунтовно. Він заявив, що на початку ХХІ століття Росія вважала талібів терористами, а американців – партнерами. Через 20 років все стало навпаки. Таліби знову при владі, а Росія близька до встановлення повноформатних відносин з ними.
Експрезидент Росії говорить, що "влада" Афганістану (терористи "Талібану") намагаються вести конструктивний діалог з ними. Раніше російське міністерство закордонних справ та міністерство юстиції запропонували виключити "Талібан" зі списку заборонених організацій. Також Росія надіслала запрошення талібам взяти участь у петербурзькому міжнародному економічному форумі.
Крім цього, Дмітрій традиційно вирішив поексплуатувати тему "дєдов", пообіцявши позбавити світ від фашизму, який існує лише в його голові.
"Талібан" – класика тероризму
- Цей радикальний ісламістський рух зародився в середовищі пуштунів Афганістану в 1994 році. У перекладі з арабської "талібан" означає "студенти", адже заснували організацію 30 студентів мусульманської духовної школи.
- У 1996 році бойовики "Талібану" захопили Кабул, поваливши режим президента Бурхануддіна Раббані, а до 1998 року вже контролювали 90% території Афганістану й фактично керували країною.
- Після терактів у США 11 вересня 2001 року, міжнародна коаліція того ж року почала наступ в Афганістані на керівництво "Аль-Каїди". До грудня 2001 року режим талібів повалили. Втім, тодішній ватажок угруповання Мулла Мохаммад Омар та Осама бен Ладен змогли уникнути полону.
- З 1999 року проти "Талібану" діють міжнародні санкції ООН за відмову видати терориста Осаму бен Ладена та сприяння терористичній організації Аль-Каїда. 1 вересня 2010 року США визнали пакистанський Талібан міжнародною терористичною організацією.
- Після відводу війська США із Афганістану 2021 року, з липня до 16 серпня 2021 року Талібан захопив всю територію країни, після чого їх ватажок заявив, що "війна закінчилась".