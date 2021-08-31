Таліби відсвяткували відхід військ США пострілами в небо: у Кабул повернувся помічник бен Ладена

Бойовики "Талібану" відсвяткували вихід американських військ з Афганістану – стріляли з гармат у небо. Крім того, у країну повернувся помічник Усами бен Ладена.

Останні літаки США, які евакуйовували людей, вилетіли з аеропорту Кабула за хвилину до півночі 31 серпня.

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Таліби відсвяткували вихід військ США

Офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід зазначив, що тепер країна повністю перебуває під їхнім контролем.

Американські солдати покинули кабульський аеропорт, і наша країна отримала повну незалежність,

– заявив Муджахід.

Раділи відходу американських військ і бойовики в аеропорту Кабула. "Останні п'ять літаків полетіли, все скінчено! Я не можу висловити своє щастя словами... Наші 20 років жертвопринесення спрацювали", – таліб Хемад Шерзад.

Таліби відсвяткували вивід американських військ пострілами у небо з гармат.

Таліби гатять у небо з гармат: дивіться відео

В Афганістан приїхав помічник бен Ладена

За інформацією Daily Mail, за декілька годин до виводу військ США в Афганістан повернувся помічник Усами бен Ладена та міжнародний терорист Амін Аль Ха. Протягом 20 років він був у вигнанні та повернувся у рідне місто в провінції Нангархар через 2 тижні після того, як таліби захопили цю територію.

Аль Хак був основним постачальником зброї для "Аль-Каїди", а також керівником особистої охорони бен Ладена під час перебування в печерному місті моджахедів Тора-Бора.

У 2008 році його затримало пакистанське розвідувальне агентство. Однак у 2011 році його звільнили, приблизно через пів року після вбивства бен Ладена.

Нагадаємо, раніше таліби обіцяли, що "Аль-Каїди" не буде в Афганістані. Схоже, цю обіцянку терористи порушать.