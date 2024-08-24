В Афганістані таліби заборонили жінкам говорити в публічних місцях

Таліби в Афганістані заборонили жінкам говорити та показувати обличчя у громадських місцях. Якщо ж "правоохоронці" зафіксують порушення, то можуть оголосити попередження або ж виписати штраф.

Про це мовиться у так званих "законах про пороки та чесноти". Їх затвердив лідер терористичної організації Талібан в Афганістані Хібатулла Ахундзада.

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Таліби ввели нові обмеження для жінок

У 2021 році терористи створили так зване "міністерство з пропаганди чеснот та запобігання пороку", а нині – Талібан оголосив про нові закони "про пороки і чесноти", відповідно до яких жінкам відтепер заборонено говорити й показувати обличчя у громадських місцях.

Відомо, що закони "про пороки та чесноти, які стосуються таких аспектів повсякденного життя, як громадський транспорт, музика та святкування" оприлюднили 21 серпня. Вони викладені у документі зі 114 сторінок та містять 35 статей, а відтак, оприлюднений на сайті "міністерства" документ є "першою офіційною декларацією законів про пороки та чесноти в Афганістані після захоплення влади".

Таліби стверджують, що "цей ісламський закон буде дуже корисним у просуванні доброчесності та усуненні пороку". Так, у 13 статті мовиться, що жінка зобов'язана завжди прикривати своє тіло в публічних місцях, прикривати обличчя необхідно, щоб уникнути спокуси. Таліби також наголошують, що одяг не повинен бути тонким чи коротким.

Ба більше, жінки повинні прикриватися перед усіма незнайомими чоловіками, включаючи мусульман, і перед усіма немусульманами, щоб уникнути розбещення.

Жіночий голос вважається інтимним, тому його не можна чути під час співу, декламації чи читання вголос на публіці. Жінкам забороняється дивитися на чоловіків, з якими вони не пов'язані кровною або шлюбною спорідненістю, і навпаки,

– мовиться у новому так званому "законі".

Варто наголосити, що після того, як Талібан захопив владу у 2021 році, права жінок в Афганістані значно погіршилися. Їм заборонили здобувати вищу освіту, багато хто втратив роботу, а кількість ранніх шлюбів та гендерна нерівність стрімко зростають.