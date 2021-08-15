Таліби захопили президентський палац у Кабулі, – ЗМІ
15 серпня 2021 , 21:24Читать новость на русском
Джерело:твітер Al Arabiya
Увечері 15 серпня бойовики "Талібану" захопили президентський палац у Кабулі. Окрім того, місцеві ЗМІ повідомляють, що біля будівлі пролунали потужні вибухи.
Бойовики раніше заявляли, що після захоплення президентської резиденції оголосять країну ісламським еміратом. Наразі життя у місті ніби завмерло: не працюють крамниці, офіси та школи.
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Окрім того, бойовики обстріляли аеропорт, який для місцевих жителів був останньою надією виїхати з країни. Таокж та території летовища спалахнула пожежа.
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