Таліби захопили президентський палац у Кабулі, – ЗМІ

Увечері 15 серпня бойовики "Талібану" захопили президентський палац у Кабулі. Окрім того, місцеві ЗМІ повідомляють, що біля будівлі пролунали потужні вибухи.

Бойовики раніше заявляли, що після захоплення президентської резиденції оголосять країну ісламським еміратом. Наразі життя у місті ніби завмерло: не працюють крамниці, офіси та школи.

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Окрім того, бойовики обстріляли аеропорт, який для місцевих жителів був останньою надією виїхати з країни. Таокж та території летовища спалахнула пожежа.

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