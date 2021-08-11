Таліби заявили про захоплення центру провінції в Афганістані: реакція ООН

Бойовики руху "Талібан" заявили, що захопили центр провінції Бадахшан – місто Файзабад. У ООН розповіли про кількість жертв та закликали припинити насильство.

Напередодні вони захопили два нових міста. Про це повідомив прессекретар руху Забіхула Муджахід.

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Таліби заявили про захоплення нового міста в Афганістані

У ніч з 10 на 11 серпня таліби захопили місто Файзабад, що на північному сході Афганістану.

У ході рішучої і систематичної операції моджахедів минулої ночі (мовиться про ніч на 11 серпня – 24 канал) Файзабад, центр провінції Бадахшан, був захоплений,

– мовиться у повідомленні.

Вони також заявили, що контролюють резиденцію губернатора, штаб-квартиру поліції, розвідувальне управління і всі урядові установи міста. Додали, що напередодні вночі почали контролювати місто Пулі-Хумрі, центр провінції Баглан та його урядові будівлі, штаб-квартиру поліції, ключові військові і цивільні установи.

Забіхула Муджахід заявив, що за 3 дні це вже 9-й провінційний центр із 34 у Афганістані, який перейшов під їх контроль. Зокрема мовиться про столиці провінцій Німруз, Джаузджан, Сарі-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан і Бадахшан. Проте офіційна влада країни ще не коментувала ситуацію.

В ООН закликали припинити кровопролиття

У Організації Об'єднаних Націй закликали припинити кровопролиття та сісти за стіл переговорів. Адже саме з районів, які захоплені "Талібаном", повідомляють про масові страти, напади на держслужбовців та їх сім'ї, а також руйнування будинків, шкіл і лікарень, мінування територій.

Жінкам тепер забороняється виходити з дому без супроводу чоловіка,

– повідомили в ООН.

Згідно зі звітом, з 9 липня лише в 4 містах Афганістану загинули 183 мирні людини, ще 1181 – поранили. Серед них є діти.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет закликала сторони зупинити кровопролиття і повернутися за стіл переговорів. Також вона сказала, щоб варто, аби всі країни використати свій вплив та припинили насильство в країні.

Що цьому передувало

Штати заявили, що бойові дії у Афганістані посилилися з 1 травня 2021 року. Це трапилось після того, як США та інші країни офіційно почали виведення своїх сил з Афганістану.

Штати заявили, що до кінця серпня 2021 року там не залишиться американських військових.

На думку експертів, виведення військ США з Афганістану зіграє на руку Росії. Як написали в Financial Times, Володимир Путін прагне відновити вплив у Центральній Азії.

Талібан – це радикальний ісламістський рух. Він виник у Афганістані у 1994 році. Вони хочуть перетворити країну на ісламський емірат.