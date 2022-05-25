"Там Америка і весь світ": окупанти шоковані військовою підтримкою України

Російський окупант роздратувався через становище власної армії на війні з Україною. До них на підкріплення їдуть "молоді довбні" без бронежилетів, а ЗСУ отримує допомогу від всього світу.

Про це розповів один із російських окупантів своєму знайомому. Їхню розмову перехопили співробітники Служби безпеки України.

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До них їде "молодняк", а ЗСУ отримує допомогу з усього світу

Військовий обурений, що багато країн постачають зброю Україні, щоб відбитися від окупантів. З цього можна було б зробити адекватні висновки, що Росія нахабно вдерлася на територію іншої держави. Але ні. Окупантові просто не подобається, бо "вєсь мір протів Расії".

Американці привезли підкріплення їм (ЗСУ – 24 канал), зброю. Там США і весь світ, нах*й. Все туди закидають, підкріплення їм, бл*дь! Всі проти Росії, – розповідає один з окупантів.

Російські загарбники теж отримали "відмінне" підкріплення. До них буквально звозять молодих хлопців, які практично не мають ніякого адекватного озброєння і взагалі думають, що приїхали на "легку прогулянку". Деякі новобранці навіть здогадалися піти попити пиво після приїзду. Окупант через це особливо роздратувався

"Братан, це просто п***ець. Молодняк сам їде. Я взагалі в шоку. Заїхали туди без бронежилетів, без нічого. Пішли в магазин купляти пиво"… – нервується російський окупант.

В СБУ наголошують, що поки російська армія "синячить" на тимчасово окупованих територіях, українські військові освоюють новітню зброю, щоб вибити загарбників з рідної землі.

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Судячи з усього, деякі російські окупанти, коли цинічно вдерлися до України, вперше в житті побачили деякі блага цивілізації. Вони їхали з бідних регіонів Росії, щоб банально помародерити. Доходило до того, що деякі особливо освічені загарбники крали електрочайники без підставки. Здається, вони в цьому житті ще матимуть багато цікавих відкриттів.

Ми знаємо сотні історій про пральні машинки, електрочайники. Рівень цих людей та їхньої мотивації є нульовим. Я жодного разу не почув, від них, що вони тут справді когось "визволяють",

– розповів радник глави МВС Ростислав Смірнов.

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