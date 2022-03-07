"Там не хочуть гей-парадів": у РПЦ знайшли свою "причину" війни на Донбасі

Партіарх РПЦ Кирил під час недільної проповіді не оминув тему війни. Він не висловився однозначно щодо цього, однак причини для вторгнення орди таки "знайшов".

За найкращими традиціями російської церкви та й політики й пропаганди також, у всьому винні "західні цінності" які нібито насаджують українцям. Тому не дивно, що й у цьому випадку Кирил пов'язав війну з ЛГБТ-спільнотою.

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Партіарх Кирил, який би мав боятися лише Бога, побоявся вимовити слово "війна", коли згадував про події в Україні. Бомбардування міст та вбивство мирного населення очільник РПЦ назвав "фактичним початком воєнних дій". Страшно уявити, що тоді для нього є реальними воєнними діями.

Однак причиною війни Кирило назвав гей-паради, які нібито Європа вимагає проводити у нас.

Вимоги до багатьох провести гей-парад і є тестом на лояльність до наймогутнішого світу,

– заявив Кирил.

І саме довкола теми гей-парадів зараз, за його словами, "іде справжня війна".

Та варто зазначити, що Кирил закликав молитися за мир. Щоправда, лише за мир на території квавзіутворень, які визнала Росія.

До слова, низка священників УПЦ МП вирішила не згадувати ім'я очільника російської церкви. Також до глави УПЦ МП надійшло звернення щодо відділення від РПЦ.

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