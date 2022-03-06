Там вже гуманітарна катастрофа, – Веніславський про Маріуполь і Волноваху

Окупанти не дотримались домовленості та не зірвали гуманітарні коридори з Маріуполя та Волновахи. У цих населених пунктах вже фактично гуманітарна катастрофа.

Про це в ефірі 24 каналу сказав представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський. Він наголосив, що Україна і надалі намагатиметься забезпечити коридори саме з цих міст.

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"Маріуполь блокований і постійно обстрілюється, а Волноваха фактично стерта з лиця Землі. Там справді вже немає ні опалення, ні освітлення, ні газу, ні води. Там вже є певна гуманітарна катастрофа", – наголосив Веніславський.

Він зауважив, що у цих містах люди перебувають у стані, який за міжнародними документами визначається як катування мирного населення.

Це черговий військовий злочин проти людства, він буде зафіксований і буде предметом розгляду у міжнародних судах,

– заявив представник президента у КСУ.

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