Там ж*па, повний п**дьож по телевізору": росіяни починають прозрівати

Перехопили перемовини російських цивільних суден – росіяни прозрівають від реальності в Україні.

У мережу потрапило відео, на якому чути перемовини російських цивільних суден. Росіян закликали не вірити усьому, що транслюють по їхньому телебаченню.

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Росіяни починають прозрівати. Перемовини цивільних суден.

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