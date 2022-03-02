Там ж*па, повний п**дьож по телевізору": росіяни починають прозрівати
2 березня 2022 , 11:25Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Перехопили перемовини російських цивільних суден – росіяни прозрівають від реальності в Україні.
У мережу потрапило відео, на якому чути перемовини російських цивільних суден. Росіян закликали не вірити усьому, що транслюють по їхньому телебаченню.
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Росіяни починають прозрівати. Перемовини цивільних суден.
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