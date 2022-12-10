Краще за оригінал: пес Патрон повторив танець Венздей

Зірка інтернету та відданий співробітник ДСНС пес Патрон вкотре потішив своїх фанатів запальним відео. На цей раз він вирішив повторити танець Венздей з однойменного серіалу.

Вочевидь, пес патрон вирішив не відставати від Леді Гаги та також долучився до тренду, що зараз є мегапопулярним у мережі. У п'ятницю ввечері на сторінці в інстаграмі тварини з'явився допис, на який не можливо дивитись, не усміхаючись.

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Як Патрон запалював танцпол

Суть інтернет-тренду полягає у тому, аби знімати відео під трек "Bloody Mary", пародіюючи рухи головної героїні серіалу "Венздей". Варто зазначити, що український ДСНС-сник Патрон вирішив піти далі та станцював під пісню "Bloody Mary", на яку наклали шлягер Степана Гіги "Любов, мов сон".

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У коментарях до відео користувачі захоплюються собакою. Станом на вечір 10 грудня допис зібрав понад 30 тисяч уподобань.

Що потрібно знати про серіал "Венздей" та танець головної героїні

Новий серіал від Netflix вийшов зовсім нещодавно, однак уже встиг обігнати культову кінороботу "Гра в кальмара". У четвертій серії головна героїня станцювала дивакуватий танець під час вечірки у школі, у якій навчалася.

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Варто зазначити, що акторка Дженна Ортега, яка зіграла Венздей, придумала цю хореографію сама. Вочевидь, за допомогою таких цікавих рухів вона хотіла продемонструвати глядачеві цікавий внутрішній своєї кіноперсонажки.

Танець уже повторило чимало знаменитостей, зокрема королева ночі Оля Полякова. Українці засипали компліментами зірку і назвали її "українською Венздей".