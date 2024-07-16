Їхав на навчання і вистрелив холостим: у Німеччині перевірять дивний інцидент з танком

На автобані в Німеччині стався незвичайний інцидент з танком Бундесверу, який випадково вистрілив холостими патронами.

Під час пересування колони військової техніки до місця навчань, один з танків ненавмисно здійснив кілька пострілів у повітря. Унаслідок цього ніхто з людей не постраждав.

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Небезпечний маневр над трасою

За повідомленням поліції, інцидент трапився ввечері 14 липня, коли танк, що рухався трасою B12 у напрямку міста Пассау, раптово здійнив кілька холостих пострілів.

Гільзи поцілили в автомобіль, який їхав назустріч, але 32-річна водійка залишилася неушкодженою.

Зброя була заряджена холостими патронами і з міркувань безпеки була спрямована вгору. Гільзи влучили у зустрічний автомобіль, за кермом якого була 32-річна жінка,

– пише видання Die Zeit.

Танк був спрямований нагору, що є стандартною процедурою безпеки під час пересування військової техніки. Прокуратура Пассау вже займається розслідуванням обставин події.

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Військові навчання не є для Німеччини чимось незвичайним. Раніше видання Der Spiegel писало, що Бундесвер та НАТО розробляють стратегію перекидання військ на схід Європи у випадку агресії Росії.

Оперативний план передбачає мобілізацію до 800 тисяч солдатів для відповіді на можливу загрозу.