Хотіли уникнути ризиків: США зупинили штурм танкера "тіньового флоту" після появи прапора Росії

Берегова охорона США призупинила операцію із захоплення підсанкційного нафтового танкера Bella 1 після появи на його борту російського прапора. Судно переслідували понад 10 днів в Атлантичному океані.

За даними The Wall Street Journal, Штати відклали силове втручання через дипломатичні ризики. Про це пише 24 Канал.

Чому берегова охорона США не затримала танкер?

Американські чиновники зазначали, що судна берегової охорони США вже понад 10 днів переслідують нафтовий танкер Bella 1 в Атлантичному океані, тримаючись на відстані приблизно 800 метрів.

Спецпідрозділи США повідомили про готовність до силового захоплення танкера, однак остаточне рішення залежало від Білого дому. Ситуація стала складнішою після того, як на корпусі Bella 1 з'явилось недбале зображення російського триколора. Це поставило під сумнів правовий статус судна.

Довідково! Згідно з Конвенцією ООН з морського права, судна можна захоплювати лише якщо вони не належать жодній державі або підозрюються в шахрайстві.

Коли почалось переслідування, американські посадовці вважали Bella 1 судном під фальшивим прапором, на яке поширюється судове рішення про арешт.

Втім експерти попереджають, що в разі легальної перереєстрації судна у Росії, силове втручання може призвести до дипломатичного конфлікту. За інформацією видання, у Вашингтоні побоюються, що Москва могла вдатись до маніпуляцій і оформити судно заднім числом без інспекцій, аби спровокувати міжнародний інцидент.

Наразі США намагаються через дипломатичні зв'язки з'ясувати офіційний статус Bella 1.

Кому належить судно та чому потрапило під американські санкції?

Відомо, що танкер Bella 1 належить турецькій компанії. Судно потрапило під санкції США через транспортування іранської нафти в інтересах терористичних організацій, зокрема "Хезболли", єменських хуситів та Корпусу вартових ісламської революції. Bella 1 входить до складу так званого "тіньового флоту", який перевозить підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели, обходячи міжнародні обмеження.

Санкції проти російських танкерів: що відомо?