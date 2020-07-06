Пляма пального з Delfi рухається вздовж усього узбережжя Одеси, – еколог
Судно танкера Delfi в листопаді 2019 року затонуло біля берегів Одеси неподалік від міських пляжів і досі лежить на мілині. Через нього рівень забруднення виріс у понад 50 разів. Попри це, власник кинув його напризволяще.
Про те, наскільки критичною та небезпечною зараз є ситуація із танкером, який досі лежить на одеському узбережжі – в ефірі програми "Ти дивись" на 24 каналі розповів громадський активіст та еколог Владислав Балинський.
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Яка ситуація з танкером зараз?
За словами еколога, ця ділянка пляжу зараз недоступна для відпочинку, оскільки територія огороджена. До того ж, більшість одеських пляжів в принципі не у вільному доступі – а це значна втрата.
З погляду безпеки, ми час від часу спостерігаємо викиди нафтопродуктів. Пляма пального, яка утворилася, рухається вздовж усього узбережжя Одеси. Це наносить значну шкоду навколишньому середовищу та відвідувачам,
– зазначив еколог.
Він також додав, що небезпека полягає в тому, що люди можуть пірнати поблизу судна, а також бездумно залазити на нього. Водночас експерт наголосив, що не варто забувати: танкер напівзатоплений і старий.
Затонулий танкер Delfi / Фото "Думської"
Чому танкер досі не витягли з води
Як повідомив Балинський, судно має протерміновану на 2 місяці реєстрацію. Він займався дозаправленням та контрабандою палива, не маючи ні досить екіпажу, ні чинної реєстрації. А ці всі "тіньові" схеми контролюють чиновники.
Проблема в тому, що це не єдине подібне судно. Ще одна проблема – судно могло бути не порожнім, як у цьому випадку, тоді ми мали б масштабну катастрофу,
– наголосив Балинський.
Аварія танкера Delfi: головне
- Через штормовий вітер біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови 21 листопада 2019 року.
- В районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину й перекинулося зранку 22 листопада.
- Власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії до 1 квітня 2020 року.
- З танкера стався черговий витік палива, що спричинило забруднення води з 21 червня.
- Місцевий пляж "Дельфін" закрили через витік нафтопродуктів із затонулого поблизу танкера 26 червня.