Судно танкера Delfi в листопаді 2019 року затонуло біля берегів Одеси неподалік від міських пляжів і досі лежить на мілині. Через нього рівень забруднення виріс у понад 50 разів. Попри це, власник кинув його напризволяще.

Про те, наскільки критичною та небезпечною зараз є ситуація із танкером, який досі лежить на одеському узбережжі – в ефірі програми "Ти дивись" на 24 каналі розповів громадський активіст та еколог Владислав Балинський.

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Яка ситуація з танкером зараз?

За словами еколога, ця ділянка пляжу зараз недоступна для відпочинку, оскільки територія огороджена. До того ж, більшість одеських пляжів в принципі не у вільному доступі – а це значна втрата.

З погляду безпеки, ми час від часу спостерігаємо викиди нафтопродуктів. Пляма пального, яка утворилася, рухається вздовж усього узбережжя Одеси. Це наносить значну шкоду навколишньому середовищу та відвідувачам,

– зазначив еколог.

Він також додав, що небезпека полягає в тому, що люди можуть пірнати поблизу судна, а також бездумно залазити на нього. Водночас експерт наголосив, що не варто забувати: танкер напівзатоплений і старий.



Затонулий танкер Delfi / Фото "Думської"

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Як повідомив Балинський, судно має протерміновану на 2 місяці реєстрацію. Він займався дозаправленням та контрабандою палива, не маючи ні досить екіпажу, ні чинної реєстрації. А ці всі "тіньові" схеми контролюють чиновники.

Проблема в тому, що це не єдине подібне судно. Ще одна проблема – судно могло бути не порожнім, як у цьому випадку, тоді ми мали б масштабну катастрофу,

– наголосив Балинський.

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