Франція зупинила танкер тіньового флоту Росії в Індійському океані 

Військово-морські сили Франції зупинили в Індійському океані танкер DF Peak. Його підозрюють у плаванні під фальшивим прапором і незаконному перевезенні пального.

Про операцію 12 жовтня повідомив президент Франції Еммануель Макрон у своєму дописі у Facebook.

Як Франція зупинила танкер тіньового флоту Росії?

Французькі військові зупинили танкер DF Peak у відкритому морі більш ніж за 450 морських миль на південь від острова Реюньйон. Судно підозрюють у використанні фальшивого прапора та причетності до незаконного перевезення пального.

Франція рішуче налаштована боротися з тіньовим флотом у всьому світі,

– наголосив Макрон.

Французькі ВМС зупинили танкер Росії в океані: дивіться відео

Президент Франції зазначив, що операцію провели відповідно до міжнародного морського права. Вона демонструє готовність країни забезпечувати дотримання закону та протидіяти незаконній торгівлі незалежно від місця її здійснення.

Як повідомляють ЗМІ, французькі військові піднялися на борт танкера, щоб перевірити, чи справді він має право ходити під прапором Беніну. Перевірка документів посилила сумніви щодо законності використання прапора, після чого інформацію передали прокуратурі міста Сен-Дені.

На вимогу прокуратури судно змінило курс, і тепер його супроводжують до місця якірної стоянки поблизу Реюньйону для подальшої перевірки. Усі 21 член екіпажу залишилися на борту під наглядом французьких військових.

За даними української розвідки, DF Peak має ідентифікаційний номер IMO 9341067 і внесений до бази ГУР "Війна і санкції" як судно російського тіньового флоту. Танкер перевозив російську нафту та пов'язаний із підсанкційною компанією "Совкомфлот".

Саме судно перебуває під санкціями США та Європейського Союзу.

Нагадаємо, 11 жовтня ГУР оприлюднило дані про 20 суден російського тіньового флоту, які перевозять нафту, нафтопродукти та скраплений природний газ або заправляють підсанкційні судна. Усі вони перебувають під санкціями Великої Британії чи України, а одне судно також підпадає під обмеження США.

Одним із ключових елементів цієї мережі є газовоз PORTOVYY, що належить підсанкційному "Газпрому". У серпні 2026 року після п'ятирічної перерви він вирушив у рейс Північним морським шляхом і доставив російський скраплений газ до китайського порту Бейхай.

Навесні 2026 року Росія також придбала газовози AVACHA та CHAIVO через компанію Tudor Maritime Ltd із Маршаллових Островів. Згодом обидва судна перейшли під російський прапор і потрапили в управління російської компанії "Кріолайн менеджмент".

Із серпня AVACHA перевозить скраплений газ із термінала "Утрєнній" підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2" до Китаю, тоді як CHAIVO доставляє газ із плавучого сховища KORYAK FSU поблизу Петропавловська-Камчатського до того самого порту.

За даними української розвідки, ці судна є частиною мережі, яка допомагає Росії продовжувати експорт енергоресурсів попри міжнародні санкції.