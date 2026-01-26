Велика чорна діра на борту: у Стамбулі помітили російський танкер Ursus Maritimus
- Танкер російського тіньового флоту Ursus Maritimus з великою пробоїною в правому борту помітили в Стамбулі під час проходження Босфору.
- Судно зазнало пошкоджень у грудні під час атаки українських безпілотників у порту Тамань, а з 24 січня перебуває у турецькому порту Тузла.
У Стамбулі під час проходження Босфору помітили танкер тіньового флоту Росії Ursus Maritimus із великою пробоїною в правому борту. Судно зазнало пошкоджень ще в грудні під час атаки Сил оборони.
Знімки наслідків атаки ЗСУ по порту в Тамані опублікували на акаунті проєкту Tanker Trackers у мережі Х.
Дивіться також Вперше у Росії визнали удар по крейсеру "Москва": які таємниці стали відомі
Коли у танкері з'явилась величезна діра?
Танкер російського тіньового флоту Ursus Maritimus помітили 26 січня поблизу Стамбула. Він мав значні пошкодження на правому борту – на знімках виднілась здоровенна діра.
Відомо, що у ніч на 22 грудня судно та ще два причали зазнали масштабної атаки українських безпілотників в російському порту Тамань біля селища Волна.
Водночас телеграм-канал "Кримський вітер" стверджує, що Ursus Maritimus з 24 січня перебуває у турецькому порту Тузла, що в Стамбулі.
Допис проєкту Tanker Trackers у мережі Х / Скриншот
Масштаби руйнувань російського танкера: дивіться фото проєкту Tanker Trackers
Що відомо про атаку на Тамань 22 грудня?
Ввечері 21 грудня 2025 року українські дрони атакували порт Тамань у Краснодарському краї. внаслідок удару дрона було пошкоджено трубопровід на одному з терміналів морського порту Тамань. Також начебто пошкоджені два судна на двох причалах.
Крім того, після вибухів на об'єкті здійнялась масштабна пожежа, яка охопила площу близько 100 квадратних метрів.
Військовий експерт Роман Світан зазначив, що відпрацювання по Таманському півострову є важливим для СОУ, оскільки там є три великі порти, зокрема "Кавказ". Саме він відіграє вагому роль у сполученні з окупованим Кримом, куди перекидається військова амуніція для російської армії.