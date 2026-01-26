Укр Рус
Велика чорна діра на борту: у Стамбулі помітили російський танкер Ursus Maritimus
26 січня, 14:56
Велика чорна діра на борту: у Стамбулі помітили російський танкер Ursus Maritimus

Діана Подзігун
Основні тези
  • Танкер російського тіньового флоту Ursus Maritimus з великою пробоїною в правому борту помітили в Стамбулі під час проходження Босфору.
  • Судно зазнало пошкоджень у грудні під час атаки українських безпілотників у порту Тамань, а з 24 січня перебуває у турецькому порту Тузла.

У Стамбулі під час проходження Босфору помітили танкер тіньового флоту Росії Ursus Maritimus із великою пробоїною в правому борту. Судно зазнало пошкоджень ще в грудні під час атаки Сил оборони.

Знімки наслідків атаки ЗСУ по порту в Тамані опублікували на акаунті проєкту Tanker Trackers у мережі Х.

Коли у танкері з'явилась величезна діра?

Танкер російського тіньового флоту Ursus Maritimus помітили 26 січня поблизу Стамбула. Він мав значні пошкодження на правому борту – на знімках виднілась здоровенна діра. 

Відомо, що у ніч на 22 грудня судно та ще два причали зазнали масштабної атаки українських безпілотників в російському порту Тамань біля селища Волна.

Водночас телеграм-канал "Кримський вітер" стверджує, що Ursus Maritimus з 24 січня перебуває у турецькому порту Тузла, що в Стамбулі. 


Допис проєкту Tanker Trackers у мережі Х / Скриншот

Масштаби руйнувань російського танкера: дивіться фото проєкту Tanker Trackers

Що відомо про атаку на Тамань 22 грудня? 

  • Ввечері 21 грудня 2025 року українські дрони атакували порт Тамань у Краснодарському краї.  внаслідок удару дрона було пошкоджено трубопровід на одному з терміналів морського порту Тамань. Також начебто пошкоджені два судна на двох причалах.

  • Крім того, після вибухів на об'єкті здійнялась масштабна пожежа, яка охопила площу близько 100 квадратних метрів. 

  • Військовий експерт Роман Світан зазначив, що відпрацювання по Таманському півострову є важливим для СОУ, оскільки там є три великі порти, зокрема "Кавказ". Саме він відіграє вагому роль у сполученні з окупованим Кримом, куди перекидається військова амуніція для російської армії. 