Із затонулого поблизу одеського пляжа танкера "Делфі" продовжує витікати паливо. Раніше повідомлялося, що розлив рідини вдалося локалізувати. Однак пляма продовжує розростатися, і її вже зафіксували на місцевому пляжі "Отрада".

Як пише видання "Думкая", чиновники зазначають, що жодної загрози для затоки немає.

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На світлинах, опублікованих місцевим депутатом Олександром Захаровим, помітно, як паливо розтікається з місцевого пляжу "Отрада" в бік "Ланжерона".



Розмір плями розливу продовжує збільшуватись / Фото "Думская"

Однак пресслужба мерії міста повідомила, що згідно з інформацією Державної екологічної інспекції в Одеській області, не зафіксовано перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів.

У телеграм-каналі PavlovskyNews опублікували відео, на якому помітно, що люди продовжують купатися поблизу затонулого танкера "Делфі". Крім цього, чимало відвідувачів пляжу приходять, щоб сфотографуватися на фоні судна.

Відвідувачі плавають біля танкера "Делфі", з якого витікає паливо: відео PavlovskyNews

Що відомо про аварію танкера "Делфі":