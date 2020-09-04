Роботи з підняття і стабілізації затонулого біля Одеси танкера Delfi знову спричинили розлив нафтопродуктів. Аби усунути забруднення, застосували сорбент.

Витік нафтопродуктів стався через те, що з судном продовжують проводити роботи по його підняттю і стабілізації, повідомив у фейсбуці глава Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

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За його словами, 3 вересня Держекоінспекція Одеської області, обстежуючи акваторію біля затонулого судна, помітила плями і сіру плівку сріблястого кольору. Загальна їхня площа – 70 квадратних метрів.

Лабораторні дослідження показали перевищення у воді гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів у 5,8 раза.

Аби усунути забруднення, представники Одеської філії Адміністрації морських портів оперативно застосували сорбент.

Мальований додав, що Держекоінспекція зможе підрахувати збитки за шкоду навколишньому середовищу тільки після того, як танкер Delfi остаточно приберуть з акваторії Чорного моря.

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