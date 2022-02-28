Танки палають, росіян вбивають: захопленої російської техніки стає все більше

28 лютого 2022 , 14:26
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Джерело:

Останній Блок-пост

Українці пліч-о-пліч борються з російськими окупантами та захоплюють їхню техніку. У мережі з'явилося фото українців, які захопили російський танк та повісили на ньому надпис "Русский корабль".

Захопленої російської техніки стає все більше. Українці борються разом – цивільні спільно з ЗСУ, поліцією та теробороною.

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Повний текст повідомлення: 

Танки палають, росіян вбивають. Короче, понеділок йде непогано.

Українці захопили танк російських окупантів / Фото Останній Блок-пост

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Автор: Ярослава Прадід