Танки палають, росіян вбивають: захопленої російської техніки стає все більше
28 лютого 2022 , 14:26Читать новость на русском
Джерело:Останній Блок-пост
Українці пліч-о-пліч борються з російськими окупантами та захоплюють їхню техніку. У мережі з'явилося фото українців, які захопили російський танк та повісили на ньому надпис "Русский корабль".
Захопленої російської техніки стає все більше. Українці борються разом – цивільні спільно з ЗСУ, поліцією та теробороною.
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Танки палають, росіян вбивають. Короче, понеділок йде непогано.
Українці захопили танк російських окупантів / Фото Останній Блок-пост
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