Танки ворога виїжджали проти колон: за 17 березня евакуювали менше людей, ніж очікували, – МВС

Сьогодні рятувальники та поліцейські займаються операцією з евакуації людей з тих напрямків, які були оголошені на 17 березня.

Проте, за словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, сьогодні вдалось евакуювати менше людей, ніж очікувалось, зокрема з Київської області, передає 24 канал.

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Були випадки, коли колони, які їхали до сіл, зокрема в Броварському районі, зустрічались із танками, які вистрілювали в колони пустих автобусів та казали, що колону не пропустять,

– зазначив Монастирський.

Проте він повідомив, що людям з містечок вдається виїжджати й власними авто, приєднуючись до загальних колон для евакуації населення.

Також міністр МВС повідомив, що сьогодні поліцейські, хоч і не лише вони, перетворюються в універсальних солдатів. Поліція допомагає доправляти людей з тих пунктів, куди не може потрапити швидка, бере участь у військових діях, підбиваючи танки на рівні з військовими, а рятувальники завжди йдуть попереду колони ризикуючи своїм життям.

На жаль, за весь час евакуації у нас є два загиблих поліцейських. Також викрадено одного рятувальника,

– повідомив Монастирський.