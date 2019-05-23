12:24
23 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Палац для Кірріла. Black Jack і Більярд
      Вєсті Кремля
      23:42, 22 травня
      Вєсті.UA: "Скринька Пандори" Зеленського. Гройсман український Крістіан Бейл
      Вєсті.UA
      20:26, 22 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, 22 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Блоги Володимир Патола
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Володимир Патола

      Танки на світанку: старлей Роман про військову техніку та своїх підлеглих

      245
      Танкові навчання на Сході
      Танкові навчання на Сході / Фото автора

      Так буває, що кількість інформації, зібраної під час виїзду, кореспондент просто не може вкласти одразу і в один матеріал. Тим не менше, події українсько-російської війни заслуговують фіксації, а наші герої, які беруть у них участь – щоби їх знали.

      У продовження теми навчань танкового резерву Командувача операції об'єднаних сил, наступна частина репортажу.

      Читайте першу частину: Ідуть танки на світанку: маневри в зоні ООС очима воєнкора

      Зенітників ми знайшли тільки тому, що прибули майже одночасно з ними і побачили, як ховалася від зайвих поглядів бойова машина. Через декілька хвилин воїни замаскують техніку так, що її не знайде ніхто ані з землі, ані з повітря.

      Танки на світанку
      Замаскована техніка 

      Читайте також: Ворожі курсанти-диверсанти почали атакувати українські позиції на Донбасі

      Старший лейтенант і командир зенітно-ракетної батареї Роман:

      - Зенітно-ракетний підрозділ, приданий до танкового підрозділу, який є загальновійськовим резервом командувача ООС. Завдання – прикрити танковий батальйон від засобів повітряного нападу та засобів повітряної розвідки. В першу чергу – від безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

      Даний виріб здатний знищувати БПЛА на дальності до 5 кілометрі. Ми можемо боротися з усіма різновидами безпілотників незалежно від того, чи вони рухаються за допомогою електродвигуна, чи мають звичайний двигун внутрішнього згоряння. Засоби спостереження за повітряним простором і системи наведення на ціль працюють у двох режимах – інфрачервоному (реагує на температуру) та фото контрастному режимі (фіксує різницю зображення неба та літаючого об'єкта, а також рух об'єкта).

      Старший лейтенант Роман
      Старший лейтенант Роман

      Крім того, у нас є кулеметна установка "ПКМБ" – по-суті кулемет Калашникова на борту, оснащений солідним запасом патронів для безперервної стрільби. Якщо ця штука (бойова машина) дивиться в небо і черговий робить свою роботу – ворожих безпілотників можна не боятися.

      Служба мені подобається. Вступив до Харківського університету Повітряних сил на факультет протиповітряної оборони Сухопутних військ, який закінчив у 2015 році та був направлений за державним замовленням на місце проходження служби. Про свій вибір не жалію. Нарощую знання, вміння, користуюся ними на практиці і навчаю своїх підлеглих.

      Зі мною на марші був особовий склад зенітно-ракетного взводу зенітно-ракетної батареї. Мої підлеглі – дуже гарні хлопці, відповідальні. До поставлених завдань відносяться належним чином. Виконують своєчасно та вміло мої команди, накази і розпорядження.

      Читайте також: Українські військові помстилися терористам за вбивство побратимів (відео 18+)

      blog_ava
      Потап зізнався у коханні Насті Каменських і розповів, чому вони так довго приховували свій роман
      сьогодні
      8171
      Автор: Володимир Патола
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Танки на світанку: старлей Роман про військову техніку та своїх підлеглих
      сьогодні , 12:00 Танки на світанку: старлей Роман про військову техніку та своїх підлеглих
      Володимир Патола 236
      Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      сьогодні , 08:40 Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      Олексій Чибісов 3700
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      сьогодні , 11:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      292
      США ввели санкции против российских оборонных заводов
      22 травня , 22:00 США ввели санкции против российских оборонных заводов
      Злой Одессит 1305
      Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      22 травня , 20:30 Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"
      Іван Яковина 1318
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук