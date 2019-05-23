Танки на світанку: старлей Роман про військову техніку та своїх підлеглих

Так буває, що кількість інформації, зібраної під час виїзду, кореспондент просто не може вкласти одразу і в один матеріал. Тим не менше, події українсько-російської війни заслуговують фіксації, а наші герої, які беруть у них участь – щоби їх знали.

У продовження теми навчань танкового резерву Командувача операції об'єднаних сил, наступна частина репортажу.

Читайте першу частину: Ідуть танки на світанку: маневри в зоні ООС очима воєнкора

Зенітників ми знайшли тільки тому, що прибули майже одночасно з ними і побачили, як ховалася від зайвих поглядів бойова машина. Через декілька хвилин воїни замаскують техніку так, що її не знайде ніхто ані з землі, ані з повітря.



Замаскована техніка

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Старший лейтенант і командир зенітно-ракетної батареї Роман:

- Зенітно-ракетний підрозділ, приданий до танкового підрозділу, який є загальновійськовим резервом командувача ООС. Завдання – прикрити танковий батальйон від засобів повітряного нападу та засобів повітряної розвідки. В першу чергу – від безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Даний виріб здатний знищувати БПЛА на дальності до 5 кілометрі. Ми можемо боротися з усіма різновидами безпілотників незалежно від того, чи вони рухаються за допомогою електродвигуна, чи мають звичайний двигун внутрішнього згоряння. Засоби спостереження за повітряним простором і системи наведення на ціль працюють у двох режимах – інфрачервоному (реагує на температуру) та фото контрастному режимі (фіксує різницю зображення неба та літаючого об'єкта, а також рух об'єкта).



Старший лейтенант Роман

Крім того, у нас є кулеметна установка "ПКМБ" – по-суті кулемет Калашникова на борту, оснащений солідним запасом патронів для безперервної стрільби. Якщо ця штука (бойова машина) дивиться в небо і черговий робить свою роботу – ворожих безпілотників можна не боятися.

Служба мені подобається. Вступив до Харківського університету Повітряних сил на факультет протиповітряної оборони Сухопутних військ, який закінчив у 2015 році та був направлений за державним замовленням на місце проходження служби. Про свій вибір не жалію. Нарощую знання, вміння, користуюся ними на практиці і навчаю своїх підлеглих.

Зі мною на марші був особовий склад зенітно-ракетного взводу зенітно-ракетної батареї. Мої підлеглі – дуже гарні хлопці, відповідальні. До поставлених завдань відносяться належним чином. Виконують своєчасно та вміло мої команди, накази і розпорядження.

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