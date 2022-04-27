"Танковий вундеркінд": у Міноборони розповіли про підполковника Кітугіна та його підлеглих

Нещодавно танкісти з батальйону підполковника Максима Кітугіна отримали державні нагороди. Українські військові тримають оборону на Сході та ведуть бої на одній із гарячих точок.

Капітана і командира рота ще з 2014 року називають "танковим вундеркіндом". Такому прізвиську передувало кілька успішних та героїчних вчинків Кітугіна на фронті.

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Одного разу бойовики підбили одну з бойових машин українців. Частково поранений екіпаж БМП прийняв бій. Тоді Кітугін на своєму танку пішов на допомогу. З далекої відстані він розніс одну з ворожих машин, вогнем з гармати зупинив кулемет і вивіз на буксирі підбиту машину побратимів.

Після цього Кітугін неодноразово у боях проявляв тактичну грамотність, і комбат полковник Юрій Лакша призначив його начальником штабу батальйону. За бої ще у 2014 році майор Максим Кітугін отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а сьогодні він комбат.

Робимо різне, але боремось за одне

Ми всі займаємося своєю справою, хтось більшою мірою, хтось меншою, всі за спільне боремося, щоб цих рашистів вигнати звідси або знищити. Гуртом, як кажуть, і батька легше бити, от увесь гурт і отримав нагороди та відзнаки – командир роти, командири танків, механіки та навідники,

– розповів сам Кігутін.

Екіпаж старшого сержанта Олександра Слюсаренка – мехвод Артур Пілецький і навідник солдат Андрій Харитоненков в одному з боїв дістали контузії, коли їх танк зазнав прямого влучення снаряду. Але тоді воїни продовжили бій, а сьогодні – знову у строю.

У тому ж бою був і екіпаж командира роти, у складі капітана Станіслава Мадлинського, навідника старшого сержанта Миколи Сарапонюка та мехвода молодшого сержанта Едуарда Довгаля. Вони знищити "беху", яка кілька днів намагалась викрити вогневі точки українців, а також один настирний російський танк.

Кітугін розповідає, що труднощів у цьому двобої було багато, адже танки окупантів на місці майже не стоять, постійно пересуваються, і NLAW не завжди могли їх зловити для впевненого ураження.

"А Мадлинський цей танк зловив і спалив. Трощили мінометні розрахунки, піхоту. В одному з боїв танк Мадлинського зазнав трьох влучень кумулятивними снарядами, загорілася вибухівка в коробочках динамічного захисту. Екіпаж водою загасив полум’я, залізли назад в танк і вивели його із бою, продовжуючи відстрілюватися", – розповідає про бій підполковник.

Батальйон Кітугіна веде активну оборону, займає певні позиції, де справжня лінія фронту, а росіяни діють на тій ділянці групами танків та іншої броні, намагаючись пройти і продавити оборону.

Інколи це їм вдається, потім ми вибиваємо їх звідти, самі просуваємось вперед. Деякі ділянки по декілька разів переходять з рук в руки. Про втому ніхто не каже, як можна втомитися Батьківщину захищати?,

– зазначив "Танковий вундеркінд".

Нагороди – заслуга підлеглих

Кітугін каже, що нагороди командирів – це заслуга підлеглих. А їхнє завдання – вберегти цих людей і зробити все, аби вони залишилися живими та успішно виконали завдання. Розповідає, що десь потрібно їх прикрити, а інколи навіть просто поговорити.

Розмови важливі, адже у кожного солдата свій рівень психічної стійкості. Хтось може злякатись і виду ракети, або як тільки чує мінометні розриви.

"Але після того, як морально налаштуєш, то вже й у бій хочуть. У мене один із нагороджених дістав бойову травму – просто суглоб із плеча випав. Привезли до шпиталю, сказали, що необхідно накласти бандаж і 2 тижні у шпиталі бути. Він сів у медавтомобіль, каже, "я тут не залишусь, я до пацанів поїду". Його лікарі з машини витягують, а він своє. Так медики з ним назад і приїхали", – розповів Кітугін.

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