У Танзанії пасажирський літак впав в озеро Вікторія: триває рятувальна операція

У Танзанії сталася авіакатастрофа. В озеро Вікторія впав пасажирський літак авіакомпанії Precision Air, який виконував рейс PW 494. На місці проводиться рятувальна операція.

Стало відомо, що пасажирський літак упав в озеро Вікторія зранку 6 листопада. Сталося це під час спроби приземлитися в аеропорту Букоба. Розповідаємо, що відомо про жертв і постраждалих.

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Авіакатастрофа сталася через погодні умови

За попередньою інформацією, вдалося врятувати 15 людей, а невдовзі надійшла інформація про 26. Спочатку достеменно невідомо було, скільки людей на борту літака ATR-42-500 авіакомпанії Precision Air, який виконував рейс PW 494, і чи є внаслідок авіатрощі загиблі.

На цей час нам вдалося врятувати 26 осіб, які були доставлені до нашої лікарні. Рятувальна операція все ще триває, і ми спілкуємося з пілотами,

– сказав регіональний комісар Альберт Чаламіла.

За даними Tanzania Business Insight, інформації про жертв поки немає. Саме судно не є старим. Його використовують усього 12 років. Керував ним Бурухані Рубага. Він – досвідчений авіатор компанії, який за штурвалом майже 20 років.



За штурвалом літака був пілот з 20-річним стажем / Фото Tanzania Business Insight

Відомо, що судно вилетіло зі столиці країни Дар-ес-Салам. В озеро він упав під час приземлення через шторм і зливу.

Рятувальна операція триває

На місці працюють рятувальники на човнах. Співробітники служби порятунку продовжують займатися пошуком інших пасажирів, які були на борту літака. Поки до них не дістануться, вони залишаються у пастці повітряного судна, зануреного у воду.

Літак авіакомпанії Precision Air впав в озеро Вікторія: дивіться відео

Невдовзі стало відомо, що на борту літака перебували 49 пасажирів, а також 4 члени екіпажу.

Президентка Танзанії Самія Сулуху Хасан закликала усіх до спокою. Вона підкреслила, що наразі триває рятувальна операція.

Я з сумом сприйняла звістку про аварію за участю літака Precision Air. Будьмо спокійні у цей момент, коли рятувальники продовжують рятувальну місію і моляться Богу про допомогу,

– написала вона у своєму твітері.

Рятувальники продовжують діставати людей з повітряного судна / Фото з мережі

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Відомо, що авіакомпанія здійснює рейси за 15 напрямками. Внутрішні охоплюють перельоти до Аруша, Дас-ес-Салама, Додома, Кіліманджаро та Занзібару. Також літаки відправляються до Кенії й Уганди.

Що стосується самого літака, то це турбогвинтове повітряне судно. Його розробила французько-італійська авіабудівна компанія ATR на початку 80-х років минулого століття. Експлуатується ATR 42 з 1985 року. Модель літака, який упав в озеро Вікторія, оснащена потужнішими двигунами PW127, збільшеною злітною масою, швидкістю та дальністю польоту.