Таран хоче перебрати частину повноважень Хомчака щодо керівництва ЗСУ, – Бутусов

Міністр оборони Андрій Таран підпорядковує собі управління армією, щоб перемогти у "війні" головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака. Посадовці фактично не спілкуються та не взаємодіють.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. За словами журналіста, Таран та Хомчак не проводять зустрічей, а взаємодії та координації у керівництва оборонного відомства немає.

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Таран хоче перемогти у "війні" Хомчака

Бутусов зазначив, що президент не приділяє серйозної уваги питанням оборони, тому міністр, якого підтримує глава Офіс у Президента Андрій Єрмак, вирішив завдати удару по своєму головному ворогу.

Журналіст додав, що 28 травня на розгляд Кабміну Міноборони винесло проєкт постанови щодо внесення змін до положення про роботу міністерства, в якому будь-які організаційні заходи й будь-які питання реформування і розвитку ЗСУ визначаються винятково директивами міністра оборони. Раніше вони були спільними.

Проєкт Тарана – це спроба блокувати контроль армії безпосередньо на себе, і позбавити Хомчака будь-якої незалежності. Міністр хоче вирішити всі проблеми, і почати "рулити" самостійно, фактично позбавивши свого ворога повноважень впливати на ситуацію,

– вважає Бутусов.

Реакція зі сторони Зеленського

Він також уточнив, що аналогічне протистояння відбувається на рівні підпорядкованих Тарану й Хомчаку апаратів. Мовляв, конфлікти тривають вже понад рік, але єдине, що зробив за цей час Зеленський, – заборонив опонентам подавати один на одного в суди та звинувачувати один одного публічно. Водночас, наголошує журналіст, причину конфліктів не усунули.

Боротьба триває за те, щоб одноосібно доповідати президенту про те, що відбувається, мати "доступ до вух" і одноосібно вирішувати будь-які фінансові питання", – зазначив Бутусов.

Він підсумував, що відсутність комунікації між міністром та головкомом серйозно шкодить роботі Міноборони.