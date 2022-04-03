Тарас Чмут заявив про гарні новини з українськими протикорабельними ракетами "Нептун"

Голова фонду "Повернись живим" заявив, що є гарні новини, які пов'язані із протикорабельними ракетами "Нептун". Їх виробляють в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у твітері. Поки що без жодних деталей.

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Відомо, що "Нептун" – українська протикорабельна крилата ракета. Її розробляли упродовж 2014 – 2020 років у конструкторському бюро "Луч". У 2020 році весь комплекс взяли на озброєння до ЗСУ. Дальність польоту ракети – до 280 кілометрів.

Ракета може знищувати кораблі з водотоннажністю до 5 тисяч тонн. Вона летить на надмалих висотах – кілька метрів над рівнем моря, а також може маневрувати під час польоту.

"Нептун" можна запускати з кораблів, наземного та повітряного базування.

Випробування ракетного комплексу "Нептун", які провели рік тому: дивіться відео

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