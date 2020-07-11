Україна втратила ще одного захисника – молодшого лейтенанта 24-ї бригади 31-річного Тараса Матвіїва. Він загинув поблизу села Троїцьке, що на Луганщині. Життя Тараса обірвала міна, коли він рятував побратимів із охопленого вогнем бліндажу.

Яким українського оборонця завжди пам'ятатимуть близькі та друзі – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

Зверніть увагу На Донбасі загинув Тарас Матвіїв – засновник Пошукової ініціативи Майдану

Останній допис героя у фейсбуці був 7 липня 2020 року. Вже через 3 дні, 10 липня, він загинув.

Мліє Степ Донбасу в очікуванні пожеж і визволення,

– написав тоді Матвіїв.

"Навіть у важкі моменти думав про інших"

Побратим загиблого Юрій Герун розповів, що за декілька днів до смерті Матвіїв листувався з ним.

"Він мені написав з приводу того, що треба допомогти одному з бійців з Кубані – він не оформлений, його хочуть депортувати. Навіть в такі моменти, коли він на передовій та є командиром взводу, він думав не про себе більше, а про інших", – сказав побратим.

Я запитував чи обстрілюють. Він казав, що є загострення,

– зазначив Герун.

Матвіїв писав, що восени приїде у відпустку додому. Однак сталось не так, як він планував.



Тарас Матвіїв / Фото з фейсбук-сторінки героя

"Це людина великого масштабу"

За словами його друзів, попри веселу і товариську вдачу, Матвіїв був дуже серйозним і відповідальним.

"На мою думку, такі люди взагалі мали б стати основою для нової української еліти. Політично він був дуже підкованим, але вибрав фах військового, тому що не бачив виходу в цій ситуації, що склалась в країні. Окрім того, щоб захищати (країну – 24 канал) зі зброєю в руках", – запевнив Герун.

Тарас був учасником Революції Гідності, пізніше став волонтером. Потім записався добровольцем у "Карпатську Січ", підписав контракт із 24-ю бригадою імені Короля Данила. Пройшов шлях від рядового до офіцера.



Тарас Матвіїв з побратимами "Карпатської Січі" / Фото з фейсбук-сторінки героя

Є такі люди, яких зустрічаєш і відчуваєш радість – це як свято. Це людина великого масштабу насправді була,

– знайомий загиблого Андрій Лібич.

У мирному житті Тарас Матвіїв був журналістом. Окрім того, організовував етнофестиваль "Івана Купала у древньому Удечі". Любив популяризувати українське, рідне. Робив патріотичні вишколи для молоді і заряджав своєю енергією всіх довкола.



Матвіїв з друзями на етнофестивалі / Фото з фейсбук-сторінки героя

"Неможливо вмістити його місію і його життя тільки в те, що він захищав Україну. Це людина з дуже гострим розумом, неймовірно великим серцем, яке могло вмістити дуже багато всього", – сказав подруга Матвіїва Роксолана Савчин.

Тарас Матвіїв був великим книголюбом

Роксолана Савчин розповіла, що її друг дуже любив читати Ремарка, як і вона. Кожного року на день народження письменника вони вітали одне одного. Однак цьогоріч трапилось не так, як завжди.

"Я згадала, що 28 числа був день народження, я не привітала його. Відкрила книжку "Тріумфальна арка". Думала 2 дні тому, що треба її сфотографувати і надіслати йому. Так і не надіслала", – поділилась спогадом Савчин.

Довідка. Прощання з героєм відбудеться у Львові 14 липня в Гарнізонному храмі Петра і Павла.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу