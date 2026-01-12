Зеленський призначив Тараса Пастуха головою Тернопільської ОДА: що про нього відомо

На початку року президент Зеленський заявив про намір замінити голів кількох ОВА, зокрема Тернопільської. Так, замість В'ячеслава Негоди очолювати обласну військову адміністрацію буде Тарас Пастух.

Відповідний указ вже з'явився на сайті президента. Що відомо про нового голову Тернопільської ОВА, розповідає 24 Канал.

Хто такий Тарас Пастух

До сих пір Пастух працював заступником начальника Тернопільської ОВА. Він відповідав за низку напрямів роботи – зокрема ветеранську та соціальну політику, мобілізацію, правоохоронну діяльність, енергетику та інші сфери. На цю посаду його призначили на початку 2025 року.

Тарас Тимофійович Пастух народився 20 березня 1978 року в Тернополі. Він є українським громадським діячем, колишнім нардепом політиком та військовослужбовцем, батьком чотирьох дітей.

Освіту здобув у Тернопільському національному технічному університеті імені І. Пулюя за спеціальністю "Комп'ютерні науки", у Тернопільському національному економічному університеті – за фахами "правознавство" та "фінанси", а також у Національній академії державного управління при Президентові України за спеціальністю "державне управління".

З 1992 року є членом Національної скаутської організації України "Пласт".

У 1998 – 1999 роках працював помічником-консультантом народного депутата Михайла Ратушного.

З 1999 року був заступником голови Тернопільської обласної організації "Української народної партії" та членом Центрального проводу партії, а від 2013 року – заступником її голови.

Паралельно він працював у різних комерційних підприємствах, був приватним підприємцем, займав керівні посади, а також працював начальником управління страхування, старшим лаборантом, інженером-програмістом, референтом ректора і викладачем кафедри кримінального права і процесу ТНЕУ.

Політичну діяльність Тарас Пастух поєднував із роботою на державній службі.

У 2006 – 2014 роках він був депутатом Тернопільської обласної ради, а у 2008 – 2010 роках очолював Бучацьку районну державну адміністрацію.

У 2012 році балотувався до Верховної Ради 7 скликання від "Української народної партії", а у 2015 році – на посаду Тернопільського міського голови від "Об'єднання "Самопоміч"".

Він також був генеральним директором ТОВ "Торговий дім "Опілля"" у 2012 – 2014 роках.

У 2014 році Тарас Пастух добровольцем служив в АТО у складі розвідувальної роти 128-ї гірськопіхотної бригади.

З початком повномасштабного вторгнення Пастух знову долучився до лав захисників у складі 128-ї гірськопіхотної бригади.

Під час виконання бойового завдання у червні 2022 року він підірвався на протитанковій міні разом із чотирма побратимами і переніс низку операцій, включно з ампутацією частини ноги.

У 2014 – 2019 роках був народним депутатом восьмого скликання, представляв 163 округ з центром в місті Тернопіль.

У Верховній Раді очолював підкомітет з питань ефективного використання бюджетних коштів розпорядниками, що підпорядковуються Комітету з питань національної безпеки та оборони. Також він був головою Тернопільської обласної організації "Об'єднання "Самопоміч"" та керівником ГО "Інститут громадянського суспільства та регіональних ініціатив".

