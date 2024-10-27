Зростуть чи ні: чого чекати від тарифів на газ цієї зими

В Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, однак згідно з Меморандумом МВФ на населення може чекати зростання вартості комуналки у 2025 році. Також може зрости й вартість транспортування газу. Якими будуть тарифи на тепло та газ цієї зими, розповідаємо далі.

Тариф на тепло та газ цієї зими

Через дію мораторію на підвищення тариф тарифів, ціни на постачання тепла залишаться без змін, як і гарячу воду. Згідно з даними Київтеплоенерго, у столиці тариф складає 1 654,41 гривені за гігакалорію.

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Що стосується тарифу на газ, то наразі від для більшості населення складає 7,96 гривені за кубометр газу. Через війну велика кількість постачальників перестала надавати послуги своїм клієнтам, відповідно ті перейшли на тариф постачальника останньої надії (ПОН), роль якого виконує НАК "Нафтогаз".

Тариф на транспортування газу може зрости

В останній день грудня 2024 року закінчується контракт між "Нафтогазом" та "Газпромом" на транспортування російського газу через українську ГТС. На думку експертів, це хоч і не значною мірою, але може вплинути на вартість транспортування газу для українців. Втрата чималої частини доходу може змусити НКРЕКП переглянути тариф на транспортування, з більшим навантаженням на внутрішніх користувачів.

Андрій Урста Генеральний менеджер у сфері розвитку ринків DiXi Group Розмір тарифу залежить від динаміки витрат Оператора ГТС на утримання системи, темпів роботи з її оптимізації. Також важливим показником є обсяг транспортування газу, на який ці витрати будуть розподілятись. Якщо буде залучено більше іноземних користувачів системи – наприклад, для послуг шорт-холу ("короткого" транзиту) і доставки газу для зберігання у сховищах, – за рахунок цього можна буде компенсувати частину втрат у доходах. Але, звісно, не всі.

Нагадаємо! Наразі Україна розглядає варіант транспортування через ГТС газу з Азербайджану, який може замінити російський.

На скільки може зрости тариф

За оцінкою Сергія Макогона, тариф на транспортування у разі нульового тарифу може зрости не більш як до 0,6 гривні за куб, а загальна ціна постачання газу зросте не більше ніж на 3%.

Сергій Макогон Екскерівник ТОА “Оператор ГТС України” (2019-2022 роки) Населення це підвищення тарифів не торкнеться, оскільки тариф на транспортування враховано у загальному тарифі на газ, який зафіксовано на рівні 7,96 гривні за кубометр.

Він додає, що від підвищення тарифу на транспортування зростуть витрати "Нафтогазу" через збільшення виплат за цим тарифом Оператору ГТС.

Які ще тарифи можуть зрости у 2025 році

У Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ зазначається, що уряд України зобов'язується додатково підвищити тарифи, з урахуванням нової методології та соціальних міркувань під час війни. Тож, на думку Олега Попенка, варто чекати на підвищення тарифів у 2025 році.

Олег Попенко Експерт з житлово-комунальних послуг Я очікую в наступному році підняття тарифів на газ, тепло, гарячу воду й на розподіл газу, також паралельно з цим підніметься вартість електроенергії для населення.

А от у Мінфіні наголосили, що оновлений Меморандум МВФ не передбачає зобов'язання для України щодо підвищення тарифів на енергоносії, але такий крок справді можливий за умови достатнього фінансування програми субсидій.

Також у міністерстві додали, що усі оновлення Меморандуму розглядали потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на вирішення проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну. При цьому, такий він можливий лише за умови виділення достатніх та адресно спрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств.

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