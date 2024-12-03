Чи зростуть тарифи на комунальні послуги: Шмигаль зробив важливу заяву

Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, чи зміняться тарифи на газ, теплопостачання та електроенергію. Він додав, що зимові тарифи є однією з програм зимової підтримки.

Під час засідання Кабінету Міністрів Денис Шмигаль розповів, що до кінця опалювального сезону тарифи підвищувати не будуть, передає 24 Канал.

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Що сказав Шмигаль про тарифи в Україні

Шмигаль повідомив, що четвертою програмою "Зимової підтримки" є незмінні зимові тарифи.

Держава бере на себе зобов'язання, що тарифи на газ, тепло, та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Жодних підвищень ми не плануємо,

– заявив прем'єр-міністр України.

Шмигаль також додав, що "Зимова підтримка" включає вісім програм. Однією з них є виплата 1000 гривень для всіх громадян.

Нагадаємо, що в період з 1 грудня до 28 лютого українці можуть подати заявку, щоб отримати виплату. Кошти можна буде витратити на розваги, оплату медичних та ветеринарних послуг, благодійність, а також на покупку військових облігацій.