В Україні зростуть тарифи на опалення на 15 – 16%. Ціна зростатиме поступово і підстрибуватиме вона щомісяця.

Тарифи на опалення зростуть, якщо порівнювати їх з початком опалювального сезону, розповів представник Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан, повідомляє "Обозреватель".

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Якщо в жовтні різниця буде незначною, то в розпал сезону, в грудні – лютому, газ може підскочити в ціні від 5,8 до 7 гривень за кубометр,

– заявив Компан.

Наскільки зростуть ціни на опалення

За словами експерта, ціни на газ зростатимуть динамічно. Тож тарифи на опалення можуть зрости приблизно на 15 – 16%. Наприклад, якщо в жовтні за опалення однокімнатної квартири доведеться платити близько 1,1 тисячі гривень, то вже в грудні за ту ж квартиру прийде платіжка в 1,2 – 1,3 тисячі гривень.

Чому збільшуються тарифи на опалення

Тарифи на опалення збільшуються через зміну ринкових цін на газ. Також до ціни додають вартість транспортних послуг, адже Україна використовує імпортний газ.

Зростання тарифів на тепло – вимога МВФ

Те, що тарифи на тепло можна переглядати кілька разів за сезон, прописано в останньому меморандумі України з МВФ. За цим документом, з 1 жовтня 2020 року українські компанії-постачальники тепла зможуть кілька разів на рік змінювати тарифи на опалення. Все через врахування ринкових цін на газ.

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Довідка. У вересні ціна за кубометр газу складає 4 гривні 73 копійки за місяць. Це майже на 45% більше, ніж у серпні.