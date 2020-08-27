"Нафтогаз" почав підвищувати ціни на газ для населення. Все нібито через подорожчання блакитного палива в європейських газових хабах, яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону. Хоча зростання ціни на газ експерти прогнозували ще з липня.

Про причини подорожчання газу, з чим це пов'язано і чи буде надалі підвищуватись ціна на блакитне паливо – в ефірі 24 каналу розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Важливо У вересні газ для населення подорожчає майже в 1,5 рази: яка ціна

Про подорожчання газу

За словами експерта, це не пов'язане з подорожчанням на європейських ринках перед початком опалювального сезону.

Це пов'язано з закінченням терміну дії спеціальних зобов'язань "Нафтогазу" та "Укргазвидобування", і тим, що ціна на газ для населення вирівнюється з ціною на газ для промисловості,

– пояснив експерт.

Відтепер у нас будуть ціни, в тому числі й для домогосподарств, прив'язані до котирування на європейському континенті. І вже не буде відмінностей в тому, кому цей газ постачатимуть. Єдиний виняток – це "Теплокомуненерго", в яких спеціальні зобов'язання продовжили до закінчення опалювального сезону 2020 – 2021 років.

Довідка. Вже у вересні ціна за кубометр газу складатиме 4 гривні 73 копійки за місяць. Це майже на 45% більше, ніж у серпні. У "Нафтогазі" ж пояснили – збільшення цін помірне, і стало можливим завдяки великим запасам в українських газосховищах.

Чи буде підвищуватися ціна і надалі

Всі біржові ціни на газ підпорядковуються сезонності. На початку весни й до кінця літа ціна знижується, а потім на початку осені й під час опалювального сезону – зростає.

Ці ціни визначаються тим, чи достатньо газу не в українських газових сховищах, а в європейських. І чим менше там газу – тим вища ціна на біржах. Тому до кінця опалювального сезону ціна для населення буде постійно зростати. Але при цьому, цього року ціна газу нижча, ніж минулого. Тому в платіжках сумарна вартість буде меншою, попри усі можливі зміни,

– пояснив Рябцев.

Чи варто купувати річний тариф?

Також він наголосив, що купувати річний тариф на газ – немає сенсу, якщо ви живете в багатоквартирному будинку, тому що ви використовуєте газ лише для приготування їжі – це дрібничка.

Але якщо у вас є газовий котел для опалення і підігріву води, то вам потрібно шукати якомога кращу пропозицію. Зараз найкраща пропозиція є від "Нафтогазу" України.