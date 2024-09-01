Чи міг Татаров убивати чеченців у Києві: Олексій Резніков відповів

Колишній міністр оборони Олексій Резніков прокоментував наявність ДРГ у столиці на початку війни. За його словами, ці групи були, до того ж були інфільтровані заздалегідь.

Кілька днів тому Володимир Зеленський заявив, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров "вбивав чеченців" у Києві спільно з Василем Малюком на початку війни. Це розбурхало суспільство та змусило пригадати перші тижні війни. Ветеран Олег Симороз і військовий оглядач Юрій Бутусов заявили, що ДРГ у Києві не було, натомість був "дружній вогонь".

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Резніков про "вбивства чеченців у Києві"

Що стосується того, чи були ДРГ в Києві, – так, вони були. Я це точно знаю як міністр оборони. І вони знищувалися нашими силами безпеки і правопорядку. На жаль, були трагічні випадки і friendly fire (дружнього вогню – 24 Канал), як то кажуть, гинули і нацгвардійці,

– розповів ексміністр оборони України.

Колишній очільник МО підкреслив: ці групи не проривалися через лінії оборони ЗСУ, а були інфільтровані заздалегідь.

"Мені навіть ресторатори розповідали, як за два дні до того люди не розраховувались в ресторані і казали: "нічого, нічого, через..." і на російську мову далі переходили: "через два дні ви нам будете всі винні". Тому росіяни або їхні колаборанти були в Києві, це правда", – сказав Резніков.

Утім, він не зміг ані підтвердити, ані спростувати інформацію те, що Татаров нібито особисто брав участь в обороні Києва.

Важливо! Слова Резнікова про ДРГ у Києві – частина анонсу інтерв'ю, яке чиновник дав "Радіо Свобода". Тож доки немає повного тексту, лишається неясним, чи справді мова конкретно про якісь групи чеченців, а чи загалом про ДРГ на початку війни.