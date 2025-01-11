Один з найбільших і найсучасніших НПЗ Росії, – ЦПД про влучання по "Танеко"

У Росії спалахнув завод. У Центрі протидії дезінформації не залишили це без уваги.

Стало відомо, що 11 січня у Росії спалахнула пожежа на одному із найбільших заводів Росії. Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника ЦПД.

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Це вже не перше влучання

Керівник ЦПД наголосив, що цей НПЗ вже був під ударом.

За словами Коваленка, "Танеко" є одним із найбільших і найсучасніших НПЗ у Росії, з потужністю переробки понад 16 мільйонів тонн нафти на рік.

Завод відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російської армії. Вибивання НПЗ та нафтобаз напряму впливає на здатність Росії вести інтенсивну війну,

– пояснив він.

Минулого разу завод був під ударом навесні 2024 року. Тоді удар пошкодив установку переробки на заводі.

Коваленко підкреслив, що завод розташований за понад 1000 кілометрів від лінії фронту.

Про пожежу на заводу 11 січня 2025 року повідомили російські телеграм-канали. Крім цього, там також зазначили, що у регіоні пролунала повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.