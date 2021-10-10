У Татарстані зазнав катастрофи літак з парашутистами: 16 людей загинули

У Мензелінську, що в Татарстані, 10 жовтня розбився літак L-410, на борту якого перебували 22 парашутистів і членів екіпажу. За уточненою інформацією, у результаті катастрофи загинули 16 людей.

Авіалайнер вилетів з Мензелінська о 9:00 і майже відразу перестав виходити на зв'язок. Згодом стало відомо, що він розбився.

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Аварія літака у Татарстані

Літак L-410 здійснив жорстку посадку за шість кілометрів від аеродрому. На його борту на момент інциденту перебували 20 парашутистів та 2 члени екіпажу. Хоча деякі ЗМІ пишуть про 23 людини у літаку.

За інформацією МОЗ Татарстану, у результаті катастрофи загинули 16 людей, ще 6 – отримали поранення. Усіх госпіталізували у місцеву клініку, один із пацієнтів перебуває у дуже важкому стані.

До слова, раніше повідомляли про 19 жертв та 3 потерпілих.

У Міністерстві надзвичайних ситуацій Татарстану підтвердили інформацію про катастрофу. На місці працюють екстрені служби.

Розповіді очевидців та ймовірні причини аварії

У телеграмі SHOT пишуть, що очевидці бачили, як літак летів низько над деревами, його ніс був спрямований вгору, у хвіст опущений вниз. Потім авіалайнер почав повертати над болотом, далі ще сильніше знизився й у результаті впав.

Основна версія причини аварії, повідомляє РБК, відмова техніки – пілот нібито намагався зробити вимушену посадку, але удар об землю виявився дуже сильним. Водночас ТАСС пише, що інцидент могло спричинити перевантаження борту.

L410 – двомоторний літак, який наприкінці 1960 років розробило тоді ще чехословацьке підприємство Let. Комерційна експлуатація літака почалася в 1973 році.

На території Татарстану сталася авіакатастрофа: Фото SHOT, МНС Росії

У Татарстані розбився літак: дивіться відео

Кадри з місця катастрофи: дивіться відео

Літак зазнав аварії біля Мензелінська: дивіться карту