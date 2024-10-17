Чи змінюється думка Шольца щодо Taurus та України в НАТО: що сказав Зеленський

Володимир Зеленський вказав, що має сподівання переконати канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо важливих для України далекобійних засобів, як і підтримки її запрошення у Північноатлантичний альянс.

Про це глава держави сказав під час спілкування з представниками ЗМІ після зустрічі Євроради.

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Чи змінюється думка Шольца щодо Тaurus для України

У президента України запитали, як бути з тим, що канцлер Німеччини вочевидь не готовий діяти за двома пунктами з українського Плану перемоги – дозволу на далекобійні удари вглиб території Росії та швидкого запрошення України у НАТО.

За словами Зеленського, у нього було багато розмов з Олафом Шольцом та іншими партнерами, які мають ці далекобійні спроможності.

Він сказав, що завдяки далекобійним засобам власного виробництва і британсько-французьким Storm Shadow/SCALP вдалося потопити 23 ворожих судна в окупованому Криму, що можна вважати великим успіхом.

Ми жодного разу не використовували далекобійні засоби Німеччини. Чому – тому що їх нам не надавали. Тож з Олафом ми не говоримо про те, чи можна їх застосовувати, наші розмови на крок раніше. Нам потрібні ці далекобійні засоби... Я поважаю його позицію, це його право – погоджуватися чи ні,

– додав Зеленський.

Після того, українського лідера перепитали щодо позиції німецького канцлера стосовно запрошення України у НАТО.

Він ніколи не казав "ні", але й ніколи не казав "так". Ми будемо працювати над цим,

– зазначив Зеленський.