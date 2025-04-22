Папа Римський Франциск непублічно допомагав постачати зброю Україні, – архімандрит Говорун

Папа Римський Франциск непублічно допомагав постачати українцям зброю, попри власний пацифізм, оскільки вважав, що недостатньо обмежуватися гуманітарною підтримкою.

Про це у вівторок, 22 квітня, розповів доктор філософських наук, професор Університетського коледжу Стокгольма, архімандрит Кирило Говорун, повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Як Папа Франциск допомагав Києву

Папа Римський Франциск, який помер у понеділок, 21 квітня, попри свої неоднозначні висловлювання стосовно війни в Україні, за життя допомагав Україні у забезпеченні озброєнням, повідомив архімандрит.

Він, зокрема, допомагав навіть постачати зброю українцям, хоча робив це непублічно. Але він розумів необхідність. Незважаючи на свій пацифізм, про який ви сказали на початку, який справді був, він вважав все одно, що Україні треба допомагати не лише гарними словами й гуманітарною допомогою, але й зброєю,

– сказав Кирило Говорун.

У нього запитали, які деталі відомі про подібну підтримку. У відповідь архімандрит зазначив лише, що знає про допомогу від неформальних джерел. Водночас він припустив, що найближчим часом буде з'являтися все більше такої інформації.

"Мої джерела і те, що я знаю про цю неформальну сторону діяльності Папи Франциска, це той факт, що він справді багато допомагав, зокрема українському фронту. Ми будемо дізнаватися про це ще більше вже незабаром, я думаю, поступово, але більше знатимемо про це", – додав він.

До слова, нагадаємо, що з 23 квітня кожен зможе попрощатися з Папою Франциском, коли його перенесуть до базиліки Святого Петра, де пройде коротка молитва та Літургія Слова. Вже наприкінці цього тижня Папу поховають.