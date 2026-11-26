У столиці Таїланду Бангкоку прогримів вибух на нафтопереробному заводі. Поранень зазнали щонайменше дев'ятеро людей. Троє перебувають у критичному стані, а мешканців прилеглих районів терміново евакуювали.

Як повідомляє AP, інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом. На території заводу виникла пожежа. В соцмережах публікували кадри з місця подій, де видно густий чорний дим.

Що відомо про вибух у Бангкоку?

Рятувальники загасили пожежу менш ніж за годину. Зрештою мешканцям дозволили повернутися додому. Однак місцева влада закликала мешканців, які живуть у 5-кілометровій зоні від заводу, бути обачними через можливе забруднення повітря. Також відповідні служби перевірять якість води в регіоні.

На самому нафтопереробному заводі призупинили всі процеси. Повідомляють, що, ймовірно, пожежа виникла на одному з виробничих блоків, який розташований за 100 метрів від місця, де зберігають нафту. Там не будуть відновлювати роботу НПЗ, доки не підтвердять, що нафтові резервуари не пошкоджені.

Місцева влада запевнила, що пожежа не призведе до проблем із пальним у країні, адже в Таїланді функціонують ще 5 нафтопереробних заводів.

Нагадаємо, на острові Пхукет у Таїланді морська вода раптово забарвилася в червоно-бурий колір. Туристам рекомендували не купатися певний час на цій ділянці. Проблема виникла через масове розмноження водоростей.