У Тбілісі можуть перейменувати одну з площ. Вона отримає назву "Героїв України".

Зауважте, що у Тбілісі є Московський проспект. Раніше частина жителів грузинської столиці та опозиційні партії вимагали змінити його назву.

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У Тбілісі може з'явитися площа Героїв України

Мер Тбілісі Каха Каладзе за результатами зустрічі з тимчасовим повіреним у справах України в Грузії Андрієм Касьяновим озвучив ініціативу перейменувати одну з площ міста на "Героїв України". Міський голова готовий разом із сакребуло (міською радою) грузинської столиці опрацювати це питання.

Варто зазначити, що від початку вторгнення Росії в Україну відносини Києва та Тбілісі погіршилися. Через відмову Грузії запровадити санкції проти країни-терористки, на консультації відкликали українського посла Ігоря Долгова.

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